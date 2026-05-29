Học sinh lớp 5 xúc động và tự hào trong lễ tri ân và trưởng thành

Sáng 29-5, hơn 500 phụ huynh và học sinh khối lớp 5, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã có những phút giây lắng động khi tham gia Lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh niên khóa 2021-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường đã cùng 264 học sinh khối lớp 5 ôn lại những ngày học đầu tiên đáng nhớ của cô và trò dưới mái trường tiểu học.

Đó là giai đoạn cả nước thực hiện giãn cách do dịch Covid-19. Bỡ ngỡ của những "tân binh" lớp 1 khi đó không chỉ là chuyển tiếp từ bậc mầm non lên tiểu học mà còn là việc làm quen với hình thức học trực tuyến trong những giờ học đặc biệt chưa từng có tiền lệ.

Cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo cùng hơn 500 phụ huynh và học sinh khối lớp 5 ôn lại hành trình 5 năm học vừa qua của các em dưới mái trường tiểu học

"5 năm học vừa qua là một hành trình vô cùng đặc biệt. Các em là thế hệ học sinh kiên cường, đã từng ngày lớn lên với khả năng tự học, sống có trách nhiệm, biết yêu thương, hợp tác, chia sẻ và tự tin thể hiện mình", cô Lê Thanh Hương bày tỏ.

Nhắn gửi đến những học sinh chuẩn bị bước vào cấp THCS, hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo mong muốn học sinh giữ được 3 "chìa khóa" làm hành trang ở các bậc học cao hơn. Đó là sự tò mò, không ngừng học hỏi; luôn là những người sống tử tế và bản lĩnh, không sợ vấp ngã.

Là một trong những phụ huynh tham dự buổi lễ, chị Phan Thị Phương Thảo, phụ huynh có con học lớp 5/4, xúc động cho biết: "Buổi lễ thật sự chạm cảm xúc của tôi. Giây phút hai mẹ con ôm nhau khiến tôi không ngăn được nước mắt. Tự hào, hạnh phúc xen lẫn bồi hồi xúc động".

Với Bành Thu Trang, học sinh lớp 5/6, em và mẹ là chị Trần Thị Thu Hà rời nhà từ rất sớm. Trong suốt quãng đường từ nhà đến trường, hai mẹ con đã cùng nhớ lại nhiều kỷ niệm vui dưới mái trường tiểu học. Khi khoác lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp, em chạy ào ngay đến chỗ mẹ để hai mẹ con có tấm hình kỷ niệm.

Kết thúc buổi lễ, nhà trường đã trao chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho 264 học sinh khối lớp 5. Từ ngày mai (30-5), các em chính thức bước vào kỳ nghỉ hè trước khi chuyển tiếp lên cấp trung học cơ sở.

Tại Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định, TPHCM), 559 học sinh khối lớp 9 đã có những giây phút xúc động tại lễ tri ân và trưởng thành khi cài bông hồng lên ngực áo ba mẹ để gửi lời cảm ơn công ơn sinh thành, dưỡng dục. Nhiều học sinh cho biết, lễ tri ân đã tiếp thêm cho các em động lực, sự tự tin để vài ngày tới đây "chinh chiến" tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 căng thẳng. Cô Hứa Thị Diễm Trâm, Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập gửi lời chúc tất cả học sinh khối 9 bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả tốt nhất tại kỳ thi sắp tới. Học sinh lớp 9, Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định, TPHCM) cài bông hồng lên ngực áo ba mẹ tại lễ tri ân và trưởng thành Riêng tại Trường THCS Nguyễn Văn Bứa (xã Bà Điểm, TPHCM), lễ tri ân cha mẹ và thầy cô dành cho học sinh khối lớp 9 trở nên có ý nghĩa với bài nói chuyện chuyên đề "Biết ơn cha mẹ" của thầy Trần Tuấn Anh, giáo viên Trường THCS Colette (phường Xuân Hòa, TPHCM). Trong khoảnh khắc học sinh nói lời cảm ơn hoặc xin lỗi ba mẹ, nhiều phụ huynh đã rơi nước mắt. Buổi lễ trở thành một kỷ niệm đẹp trong hành trình trưởng thành của những học sinh tuổi 15. Học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Văn Bứa (xã Bà Điểm, TPHCM) nói lời tri ân ba mẹ tại lễ tri ân và trưởng thành

THU TÂM