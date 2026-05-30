Hơn 124.000 thí sinh Hà Nội cạnh tranh "suất" vào lớp 10 công lập

Sáng 30-5, thí sinh trên địa bàn Hà Nội đã hoàn tất làm bài thi Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Đây là kỳ thi vào lớp 10 có số thí sinh dự thi đông và tính cạnh tranh được đánh giá là cao nhất cả nước.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội, TP Hà Nội. Ảnh: Trần Lưu

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, trong ngày làm thủ tục dự thi 29-5, tỷ lệ thí sinh có mặt đạt 99,5%. Số thí sinh vắng mặt chủ yếu do lựa chọn học nghề, học tại các trường ngoài công lập hoặc theo những hướng đi khác sau THCS.

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay của Hà Nội được tổ chức tại 224 điểm thi với hơn 5.300 phòng thi chính thức và 385 phòng thi dự phòng. Gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia phục vụ kỳ thi. Mỗi điểm thi đều được trang bị máy phát điện dự phòng nhằm chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh. Các phương án bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống mưa bão, phân luồng giao thông và bảo quản tư trang của thí sinh cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội, TP Hà Nội. Video: Trần Lưu

Sáng 30-5, đề thi Văn lớp 10 của Hà Nội 2026 gồm phần Đọc hiểu (6 điểm), Viết (4 điểm), với ngữ liệu là bài thơ “Trăng trong rừng và những đứa trẻ” của tác giả Thanh Thảo.

Ở phần Đọc hiểu, thí sinh cần xác định thể thơ, ghi lại hai từ chỉ thiên nhiên trong khổ đầu, rồi đưa ra quan điểm về việc "bằng lòng với cuộc sống hiện tại hay dấn thân khám phá, trải nghiệm nào đáng giá hơn".

Đề Văn thi vào lớp 10 công lập TP Hà Nội năm 2026. Ảnh: Trần Lưu

Phần Viết yêu cầu thí sinh phân tích hình ảnh những đứa trẻ trong ngữ liệu nói trên. Còn bài nghị luận xã hội đặt vấn đề người trẻ mất kết nối với cuộc sống, thí sinh cần nêu giải pháp để tạo ra những kết nối có ý nghĩa.

Tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội, TP Hà Nội, thí sinh Trần Linh Giang (dự thi vào trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông) nhận xét đề thi vừa sức, em làm trọn vẹn đề thi và hy vọng đạt điểm cao.

Kết thúc buổi thi Văn, theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, có 390 thí sinh bỏ thi, 1 em vi phạm quy chế.

Năm nay, toàn thành phố hơn 124.000 thí sinh đăng ký dự thi, là số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Để được xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên, thí sinh phải hoàn thành đủ 3 bài thi gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán trong hai ngày 30 và 31-5.

Thí sinh hoàn thành thi môn Ngữ Văn tại điểm thi vào lớp 10 công lập tại Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội, TP Hà Nội. Ảnh: Trần Lưu

Theo lịch thi, sau khi làm bài thi Ngữ văn theo hình thức tự luận trong 120 phút sáng 30-5, buổi chiều 30-5, các em dự thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian 60 phút.

Sáng 31-5, thí sinh làm bài thi môn Toán theo hình thức tự luận, thời gian 120 phút.

Những em đăng ký vào lớp chuyên (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa lý, Tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức, Nhật, Hàn) sẽ thi thêm vào ngày 1-6. Điểm xét tuyển vào trường không chuyên là tổng 3 môn, không nhân hệ số; còn trường chuyên là tổng 4 môn, với môn chuyên nhân hệ số 2.

Điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 công lập ở Hà Nội dự kiến được công bố từ ngày 19 đến 22-6.

Trong 147.000 học sinh Hà Nội tốt nghiệp THCS năm nay, hơn 124.000 em đăng ký thi lớp 10 - đông nhất cả nước. Với chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ đỗ công lập trên số dự thi là 66%. Gần 90 trường tư được giao hơn 34.000 chỉ tiêu lớp 10, cùng hệ thống trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, đủ đáp ứng nhu cầu học cấp 3 của những em còn lại.

Tin liên quan Sẵn sàng cho tuyển sinh lớp 10

LÂM NGUYÊN - MAI PHẠM