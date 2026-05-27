Lưu ý thí sinh những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Ngày 27-5, Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý thí sinh về những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TPHCM

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, năm 2026, TPHCM có quy mô thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước, địa bàn trải rộng ở cả 3 khu vực gồm TPHCM trước đây, tỉnh Bình Dương trước đây và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiện nay Công an TPHCM đã chuẩn bị các phương án rà soát an ninh, trang bị thiết bị phát hiện vật dụng công nghệ cao tại một số điểm thi có nguy cơ mất an toàn.

Về quy định thí sinh có mặt tại điểm thi trễ hơn thời gian quy định, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, thí sinh chỉ được dự thi nếu thời gian trễ không quá 15 phút, tính từ thời điểm thí sinh có mặt ở cổng điểm thi.

Với các điểm thi diện tích lớn, bảo vệ báo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét từng trường hợp cụ thể. Nếu thí sinh gặp sự cố xe cộ hoặc có lý do chính đáng, có mặt tại điểm thi trong thời gian trễ cho phép theo quy định (không quá 15 phút), trưởng điểm thi lập biên bản ghi nhận và cho phép thí sinh dự thi.

Điểm mới trong công tác tổ chức kỳ thi năm nay là các điểm thi tăng cường rà soát vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, đặc biệt là điện thoại di động và thiết bị công nghệ cao.

Trước khi phát đề thi, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh rà soát một lần nữa xem có quên điện thoại di động trong túi hoặc mang vật dụng trái quy định vào phòng thi hay không.

Các điểm thi không tổ chức giữ đồ cho thí sinh mà chỉ bố trí khu vực để vật dụng của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m theo quy định.

Thí sinh chỉ nên mang giấy tờ và vật dụng cần thiết vào phòng thi, tuyệt đối không mang điện thoại di động vào phòng thi dù đã tắt nguồn và các vật dụng không cần thiết (Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM NGUYỄN VĂN HIẾU)

Năm nay, TPHCM không tổ chức giao nhận đề thi, bài thi theo ngày như các năm trước. Thay vào đó, tất cả điểm thi sẽ nhận đề thi trước một ngày diễn ra kỳ thi. Toàn bộ đề thi và bài thi (sau mỗi môn thi) sẽ được lưu trữ, bảo quản tại khu vực an toàn của điểm thi đến khi kết thúc môn thi cuối cùng mới bàn giao về hội đồng chấm thi.

Trưởng điểm thi có trách nhiệm quản lý, phân công phó trưởng điểm thi phối hợp trực tiếp với lực lượng công an trực chiến, bảo vệ nghiêm ngặt phòng chứa bài thi, đề thi 24/24 giờ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối.

Năm 2026, TPHCM có 142.899 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, 134.771 thí sinh đang học lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do. Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức 248 điểm thi với 5.955 phòng thi. Tất cả điểm thi đều được bố trí phòng thi dự phòng. Để chuẩn bị cho kỳ thi, ngành giáo dục và đào tạo huy động 1.240 lãnh đạo điểm thi, 17.865 giám thị coi thi, 2.976 nhân viên phục vụ điểm thi, 744 công an trực tại điểm thi, 112 người trong ban in đề thi, 425 người trong ban vận chuyển và bàn giao đề thi.

THU TÂM