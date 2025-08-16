Đoàn Quân đội Nhân dân Lào gồm có 120 cán bộ, chiến sĩ, di chuyển bằng đường bộ qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (địa bàn xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh).

Video: Đón đoàn Quân đội Nhân dân Lào tham gia diễu binh, diễu hành dịp 2-9

Ngày 16-8, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đón tiếp Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang Quân đội Nhân dân Lào sang Việt Nam luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Trực tiếp đón đoàn có Đại tá Nguyễn Tú Tài, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.

Mặc dù ngày 16-8, điều kiện thời tiết tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo không thuận lợi, sương mù dày đặc, nhiều thời điểm có mưa nặng hạt, đặc biệt phải di chuyển quãng đường xa hàng trăm km, song các cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào đều thể hiện vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Sau hơn 1 giờ làm thủ thủ tục cần thiết để nhập cảnh vào Việt Nam, các cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào đã được lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và các ngành chức năng đón tiếp với nghi thức trang trọng, thể hiện tình cảm hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Các cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Sau lễ đón, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và các ngành chức năng tận tình hướng dẫn đoàn lên các xe ô tô và tiếp tục di chuyển ra Hà Nội, chuẩn bị tới địa điểm tập kết, sẵn sàng cùng các đơn vị tham gia các chương trình tập luyện.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và các ngành chức năng đón đoàn

Các cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào lên xe để di chuyển về Hà Nội

Đây là lần thứ hai trong năm 2025, Quân đội Nhân dân Lào cử đoàn cán bộ, chiến sĩ sang tham gia các sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm những ngày lễ lớn của Việt Nam.

Các cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào lên xe ô tô để tiếp tục di chuyển ra Hà Nội

Trước đó, để chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành, gần 3 tháng qua, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào được lựa chọn sang Việt Nam, đã nỗ lực tập luyện trên thao trường với tinh thần kỷ luật, bền bỉ, quyết tâm, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

DƯƠNG QUANG