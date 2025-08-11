Tăng cường trao đổi, hợp tác công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội Việt Nam - Lào

Nhận lời mời của Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Trung tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10 đến 14-8.

Sáng 11-8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Trịnh Văn Quyết đã chủ trì lễ đón Trung tướng Vongsone Inpanphim và đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị QĐND Lào. Ngay sau lễ đón, Đại tướng Trịnh Văn Quyết và Trung tướng Vongsone Inpanphim đã tiến hành hội đàm.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết và Trung tướng Vongsone Inpanphim duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Trịnh Văn Quyết tặng hoa Trung tướng Vongsone Inpanphim tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Tại hội đàm, Đại tướng Trịnh Văn Quyết chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Quốc phòng Lào lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Quốc phòng Lào, QĐND Lào sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Lào và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Trịnh Văn Quyết trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Lào đã tiếp tục ủng hộ, cử khối quân nhân của QĐND Lào tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tích cực phối hợp triển khai việc xây dựng Tượng đài chiến sĩ QĐND Lào trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Trung tướng Vongsone Inpanphim phát biểu tại hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Trung tướng Vongsone Inpanphim chúc mừng đồng chí Trịnh Văn Quyết vừa được thăng quân hàm Đại tướng; đồng thời cảm ơn sự đón tiếp chân thành, nồng hậu của phía Việt Nam dành cho đoàn. Trung tướng Vongsone Inpanphim bày tỏ nhất trí cao về những nội dung trao đổi của Đại tướng Trịnh Văn Quyết, nhất là về kết quả hợp tác quốc phòng nói chung và hợp tác giữa hai Tổng cục Chính trị nói riêng. Những kết quả đó đều thực chất, có tính lan tỏa, khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai quân đội.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết và Trung tướng Vongsone Inpanphim tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và quân đội mỗi nước. Về vấn đề Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết và Trung tướng Vongsone Inpanphim, cùng đoàn đại biểu hai bên tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Về hợp tác quốc phòng, hai bên thống nhất, tiếp tục tập trung vào một số nội dung trọng tâm: tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước, nhất là đối với thế hệ trẻ; tăng cường hợp tác trên lĩnh vực báo chí, tuyên truyền, quản lý mạng xã hội thông qua trao đổi kinh nghiệm, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, cử chuyên gia sang giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau; tiếp tục phối hợp, chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh; phối hợp tổ chức thành công cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2025 tại Lào...

Trong sáng cùng ngày, đoàn Tổng cục Chính trị QĐND Lào do Trung tướng Vongsone Inpanphim dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn sẽ chào xã giao Chủ tịch nước Lương Cường; làm việc tại Quân khu 2 và Học viện Chính trị.

TRẦN BÌNH