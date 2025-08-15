Chính trị

Đón đoàn Quân đội Campuchia sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành dịp 2-9

Đây không chỉ là hoạt động giao lưu quân sự, mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, sự hợp tác toàn diện giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Ngày 15-8, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức trọng thể lễ đón Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang Quân đội Hoàng gia Campuchia sang tham gia nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia gồm 120 cán bộ, chiến sĩ, di chuyển bằng đường bộ qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ngay sau khi làm các thủ tục cần thiết để nhập cảnh vào Việt Nam, đoàn được đón tiếp với nghi thức trang trọng, thể hiện tình cảm hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang hai nước.

doancampuchia1.jpg
Đoàn xe Quân khu 7 chở quân nhân Quân đội Hoàng gia Campuchia về TPHCM. Ảnh: TTXVN

Đại tá Hà Thanh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh dẫn đầu đoàn, đại diện cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang Quân đội Hoàng gia Campuchia sang tham gia nhiệm vụ A80; đồng thời gửi lời chúc Đoàn có chuyến đi thành công và đầy ý nghĩa.

Sau lễ đón, Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang Quân đội Hoàng gia Campuchia tiếp tục di chuyển về TPHCM để bay ra Hà Nội, chuẩn bị tới địa điểm tập kết, sẵn sàng tham gia các chương trình tập luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo TTXVN

