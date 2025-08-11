Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm xây dựng quân đội vững mạnh

Chiều 11-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Trung tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trung tướng Vongsone Inpanphim. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; đồng thời khẳng định sẽ cùng với Lào bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng đã đạt được, vì hòa bình, ổn định và phát triển của cả hai dân tộc.

Coi hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - Lào, là “đặc biệt của đặc biệt” trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả hợp tác toàn diện giữa hai Bộ Quốc phòng nói chung, giữa hai Tổng cục Chính trị nói riêng, nhất là trên các lĩnh vực phối hợp, tham mưu về công tác quân sự, quốc phòng, triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới, hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, cán bộ và tổ chức; chú trọng củng cố, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân; nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong từng lĩnh vực, chương trình, dự án hợp tác giữa hai quân đội; coi trọng hơn nữa hợp tác đào tạo nguồn nhân lực...

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trung tướng Vongsone Inpanphim. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhân dịp này, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Lào đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào.

Chia sẻ tại cuộc gặp, Trung tướng Vongsone Inpanphim cho biết, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào nhằm thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng hai nước.

Trung tướng Vongsone Inpanphim khẳng định, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Lào cũng sẽ luôn kề vai sát cánh cùng Quân đội nhân dân Việt Nam để bảo vệ, xây dựng đất nước; vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

BÍCH QUYÊN