Đồng Nai: Hơn 10.000 lượt khách lên núi Chứa Chan du xuân, lễ chùa

Ngày 19-2 (nhằm mùng 3 Tết), đại diện Ban quản lý Di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia núi Chứa Chan (xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã đón hơn 10.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến du xuân, lễ chùa (tính từ chiều mùng 1 đến trưa mùng 3 Tết).

Núi Chứa Chan có chiều cao 837m so với mực nước biển, được xem là "nóc nhà" của tỉnh Đồng Nai, là “đệ nhị thiên sơn” - ngọn núi cao thứ hai ở Đông Nam bộ (sau núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh). Năm 2012, núi Chứa Chan được Bộ VH-TT-DL xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Không khí xuân tràn ngập ở núi Chứa Chan, tỉnh Đồng Nai

Tháng 4-2025, dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan chính thức được khởi động. Dự án được đề xuất với mục tiêu đầu tư xây dựng các công trình gồm: biệt thự nghỉ dưỡng, thương mại liền kề, công trình dịch vụ giải trí, lưu trú, khách sạn; công trình phục vụ vận chuyển khách du lịch loại hình cáp treo, đường sắt leo núi; kết hợp với công viên, cây xanh đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm khai thác các tiềm năng về khí hậu, cảnh quan sinh thái mang đặc trưng riêng của núi Chứa Chan.

Du khách lên đỉnh núi Chứa Chan thông qua hệ thống cáp treo

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt cho du lịch địa phương. Dự báo đến năm 2030, núi Chứa Chan sẽ đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 100.000 lượt khách lưu trú. Khi hoàn thành, dự án sẽ mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, tạo thêm việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

PHÚ NGÂN