Kinh tế

Du lịch

Đồng Nai: Hơn 10.000 lượt khách lên núi Chứa Chan du xuân, lễ chùa

SGGPO

Ngày 19-2 (nhằm mùng 3 Tết), đại diện Ban quản lý Di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia núi Chứa Chan (xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã đón hơn 10.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến du xuân, lễ chùa (tính từ chiều mùng 1 đến trưa mùng 3 Tết).

Núi Chứa Chan có chiều cao 837m so với mực nước biển, được xem là "nóc nhà" của tỉnh Đồng Nai, là “đệ nhị thiên sơn” - ngọn núi cao thứ hai ở Đông Nam bộ (sau núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh). Năm 2012, núi Chứa Chan được Bộ VH-TT-DL xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

635173628_1510212317774344_3161414255018256036_n.jpg
Không khí xuân tràn ngập ở núi Chứa Chan, tỉnh Đồng Nai

Tháng 4-2025, dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan chính thức được khởi động. Dự án được đề xuất với mục tiêu đầu tư xây dựng các công trình gồm: biệt thự nghỉ dưỡng, thương mại liền kề, công trình dịch vụ giải trí, lưu trú, khách sạn; công trình phục vụ vận chuyển khách du lịch loại hình cáp treo, đường sắt leo núi; kết hợp với công viên, cây xanh đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm khai thác các tiềm năng về khí hậu, cảnh quan sinh thái mang đặc trưng riêng của núi Chứa Chan.

634049934_1510212514440991_7564412750666216250_n.jpg
Du khách lên đỉnh núi Chứa Chan thông qua hệ thống cáp treo

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt cho du lịch địa phương. Dự báo đến năm 2030, núi Chứa Chan sẽ đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 100.000 lượt khách lưu trú. Khi hoàn thành, dự án sẽ mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, tạo thêm việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Tin liên quan
PHÚ NGÂN

Từ khóa

núi Chứa Chan núi Bà Đen Đồng Nai du lịch Đồng Nai

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn