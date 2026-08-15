Những ngày này, đồng bào Jrai ở xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai tất bật xuống đồng thu hoạch bắp sinh khối bán cho các cơ sở thu mua.

Clip Gia Lai: Đồng bào Jrai trồng bắp sinh khối, mở lối thoát nghèo ven sông Ba. Thực hiện: HỮU PHÚC

Bà con thu hoạch bắp sinh khối. Ảnh: HỮU PHÚC

Do đặc điểm vùng đất thường xuyên bị ngập vào mùa mưa nên khu vực ven sông Ba thích hợp trồng cây ngắn ngày. Trong đó, trồng bắp sinh khối được người dân lựa chọn do dễ trồng, dễ chăm sóc. Loại bắp này bà con trồng để lấy thân lá bán cho các cơ sở thu mua trên địa bàn làm thức ăn cho gia súc, nhất là bò.

Người dân chặt bắp. Ảnh: HỮU PHÚC

Ảnh: HỮU PHÚC

Người dân tất bật chặt bắp, xếp bó và chất lên xe. Nhiều nơi thu hoạch xuyên trưa. Trên các cánh đồng, không khí lao động khẩn trương. Tại các điểm thu mua, xe ra vào tấp nập. Bắp sinh khối tập kết được đưa vào máy xay tại chỗ.

Ảnh: HỮU PHÚC

Theo UBND xã Ia Tul, trên địa bàn có khoảng 500 hộ dân trồng bắp sinh khối ven sông Ba với diện tích khoảng 1.000ha; có khoảng 12 cơ sở thu mua bắp sinh khối. Mỗi năm, nông dân có thể trồng 3 vụ, với thu nhập khoảng 35 triệu đồng/ha/vụ.

Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul cho biết, UBND xã đã thành lập hợp tác xã làm đầu mối liên kết với doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp cam kết trong 3 năm thu mua bắp với giá ổn định, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật để người dân nâng cao hiệu quả sản xuất. Tới đây, khi hồ thủy lợi Ia Tul được đầu tư, nguồn nước phục vụ sản xuất được chủ động, người dân có điều kiện mở rộng diện tích bắp sinh khối.

Những chiếc xe chở bắp từ đồng về điểm thu mua. Ảnh: HỮU PHÚC

Ảnh: HỮU PHÚC

Các cơ sở thu mua xay, làm thức ăn cho gia súc. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC