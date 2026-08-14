TPHCM tăng cường liên kết phát triển với các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây nguyên

Ngày 14-8, tại tỉnh Quảng Ngãi, UBND TPHCM cùng các tỉnh, thành Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023-2025, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường liên kết vùng giai đoạn 2026-2030.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Tài Chính; ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện UBND các tỉnh, thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu. Ảnh: NGỌC OAI

Phát biểu khai mạc, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định, hội nghị là dịp để các địa phương nhìn lại những kết quả trong quá trình hợp tác thời gian qua; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng hợp tác trong giai đoạn mới. Đồng thời, mở ra thêm cơ hội cho các doanh nghiệp tăng cường kết nối đầu tư, thương mại, mở rộng thị trường và phát triển.

Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2023 – 2025. Ảnh: NGỌC OAI

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGỌC OAI

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Phó Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Lâm Đồng, khẳng định, qua hơn 3 năm triển khai, hợp tác vùng giữa TPHCM với các địa phương đã được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời cho biết, trong giai đoạn 2026-2030, Lâm Đồng định hướng phát triển 3 vùng sinh thái tương ứng với trục Cao nguyên - Trung du - Duyên hải. Theo đó, vùng cao nguyên tập trung nông nghiệp công nghệ cao và du lịch; vùng trung du tập trung công nghiệp chế biến, năng lượng và khoáng sản; vùng duyên hải gắn với phát triển kinh tế biển.

Ông Nguyễn Như Trình, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Gia Lai, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC OAI

Ông Nguyễn Như Trình, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Gia Lai, cho hay tỉnh định hướng xây dựng hệ sinh thái phát triển thống nhất; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, chiến lược và dữ liệu làm nền tảng, doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, liên kết vùng làm phương thức và lấy tăng trưởng xanh, bao trùm và bền vững làm tiêu chuẩn.

Gia Lai cũng định hướng xây dựng một trung tâm kinh tế biển lớn, kiến tạo không gian cao nguyên sinh thái, đồng thời phát triển trở thành trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo quan trọng của Việt Nam.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM, phát biểu. Ảnh: NGỌC OAI

Đề xuất các nhóm giải pháp để vận hành liên kết vùng hiệu quả, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho rằng cần tổ chức lại chuỗi sản xuất, cung ứng liên vùng, lựa chọn ngành, sản phẩm có lợi thế và phân vai rõ cho từng địa phương. Trong đó, Tây Nguyên không chỉ dừng lại ở cung ứng nguyên liệu thô mà còn phải đẩy mạnh chế biến. Duyên hải Nam Trung Bộ phát huy lợi thế cảng biển, phát triển mạnh các trung tâm công nghiệp chế biến, logistics. TPHCM đảm nhận vai trò thị trường, tài chính, công nghệ, hệ thống phân phối và kết nối xuất khẩu.

Đồng thời, thông suốt dòng chảy hàng hóa, tối ưu chi phí thông qua đầu tư hạ tầng và mạng lưới logistics liên kết vùng; Lấy doanh nghiệp làm chủ thể, phát huy vai trò các doanh nghiệp đầu tàu và hệ sinh thái liên kết để tạo động lực phát triển.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC OAI

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2023–2025.

TPHCM đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp để tập trung triển khai thực hiện 9 sự kiện cấp vùng và 145 sự kiện song phương trong giai đoạn 2026–2030, tập trung vào 7 lĩnh vực gồm: kết nối cung cầu, xúc tiến đầu tư thương mại; du lịch; phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực; nông nghiệp; giáo dục, đào tạo; y tế; hợp tác để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Bùi Minh Thạnh khẳng định: “TPHCM cam kết luôn đồng hành, sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và tạo ra một không gian phát triển mới với các tỉnh và thành phố để chương trình hợp tác giai đoạn 2026–2030 đạt được những thành tựu mới, tạo chuyển biến rõ nét trong liên kết vùng”.

UBND TPHCM và các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đã ký kết Bản Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030. Ảnh: NGỌC OAI

Sự kiện ghi nhận các hoạt động trao kỷ niệm chương tri ân đại biểu. Ảnh: NGỌC OAI



Chụp ảnh đánh dấu chặng đường liên kết mới giai đoạn 2026-2030. Ảnh: NGỌC OAI

NGUYỄN TRANG - NGỌC OAI