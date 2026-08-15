Nông dân thu nửa tỷ đồng từ vườn chà là đầu tiên tại Đồng Nai

Vườn chà là của ông Nguyễn Hữu Điền ở khu vực ven hồ Trị An (phường Trị An, TP Đồng Nai) vào mùa trái chín, thu hút hàng trăm người dân đến tham quan và thưởng thức.

Video: Người dân đến tham quan vườn chà là ở phường Trị An, TP Đồng Nai

Cây chà là có xuất xứ từ Trung Đông, Việt Nam mới trồng ở một số địa phương vùng ĐBSCL, khu vực phía Bắc TPHCM. Tại TP Đồng Nai, vườn chà là ở phường Trị An trở thành mô hình thử nghiệm đầu tiên, thay thế vườn tràm trước đây.

Nhìn từ xa, cây chà là giống với cây cọ, dài từ 4m đến 6m, mọc tỏa tròn trên ngọn cây, phía dưới là các chùm quả sum suê, căng mọng.

Ông Nguyễn Hữu Điền mạnh dạn tìm hiểu và đầu tư gần 1 tỷ đồng năm 2022 để trồng 350 cây chà là, gồm các giống như Barhee, Dahan, Konaizi.

Du khách mọi lứa tuổi tham quan vườn chà là. Ảnh: XUÂN TRUNG

Sau gần 4 năm trồng, tháng 8-2026, vườn cây bắt đầu thu hoạch mùa đầu tiên với chùm quả vàng ươm bắt mắt, vị ngọt thanh. Vườn cho thu hoạch 250 cây, với tổng sản lượng hơn 2 tấn, doanh thu ước tính hơn 500 triệu đồng.

Nhiều bạn trẻ từ TPHCM đến chụp hình tại vườn chà là. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo anh Điền, giá bán tại vườn là 250.000 đồng/kg. Nhiều nông dân đang muốn học hỏi kinh nghiệm để chuyển đổi cây trồng. Khi kết hợp trồng cây đặc sản với khai thác du lịch, giá trị mang lại cao hơn nhiều so với sản xuất nông nghiệp thuần túy. Với phí tham quan 80.000 đồng/người, nhà vườn mạnh dạn đầu tư vốn lớn để phát triển mô hình.

Nhóm du khách từ phường Trảng Bom tham quan vườn chà là. Ảnh: XUÂN TRUNG

Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (ngụ phường Trảng Bom) chia sẻ, chị cùng nhóm bạn tới vườn trải nghiệm ăn trái, mua về làm quà tặng, đồng thời học hỏi kinh nghiệm để có thể trồng tại vườn nhà.

Trồng cây chà là trở thành mô hình mới ở phường Trị An. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo lãnh đạo phường Trị An, phường đang giao ngành chức năng đánh giá cụ thể hiệu quả mô hình trồng chà là, nếu hiệu quả kinh tế và phù hợp với chủ trương phát triển chung, phường triển khai nhân rộng cho người dân.

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XUÂN TRUNG