Gia Lai thu ngân sách trong 7 tháng đạt hơn 18.400 tỷ đồng

Ngày 15-8, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 29-7 đạt 18.439 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán năm, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Trong 7 tháng qua, kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 29-7 đạt 18.439 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán năm, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 12.473 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 548 tỷ đồng.

Gia Lai tập trung phát triển hạ tầng

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 7 tháng tăng 7,97% so với cùng kỳ, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,56%. Trong 7 tháng, có 67 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động, tổng vốn 22.455 tỷ đồng, trong đó 16 dự án trọng điểm với tổng vốn 21.430 tỷ đồng.

Toàn tỉnh thu hút 178 dự án, tăng 44,72% so với cùng kỳ, với tổng vốn 167.185,57 tỷ đồng, gấp 2,9 lần. Trong đó có 175 dự án trong nước và 3 dự án FDI. Cùng thời gian, tỉnh cấp đăng ký thành lập mới 2.366 doanh nghiệp, tăng 29,21%, tổng vốn đăng ký 36.532 tỷ đồng, gấp 2,88 lần so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng. Đến ngày 31-7, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, gồm cả vốn kéo dài, hơn 30.043 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt 9.322,8 tỷ đồng, bằng 33,93% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Doanh thu du lịch đạt gần 23.000 tỷ đồng Trong 7 tháng, tỉnh Gia Lai ước đón 10,55 triệu lượt khách, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 22.910 tỷ đồng, tăng 22%. Riêng tháng 7, tỉnh đón khoảng 1,8 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.900 tỷ đồng.

NGỌC OAI