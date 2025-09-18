Đồng chí Hồ Thanh Thủy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại nghị công bố quyết định

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chuẩn y đồng chí Hồ Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Hồ Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ phát biểu khi nhận nhiệm vụ

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, sinh năm 1975, quê quán thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cũ); trình độ Thạc sĩ xây dựng Đảng, Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Hồ Thanh Thủy từng trải nhiều vị trí công tác như: Bí thư Huyện ủy Hòa Bình (trước đây); Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu (trước đây). Sau khi hợp nhất hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau ngày 1-7-2025, đồng chí Hồ Thanh Thủy giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đã cảm ơn sự quan tâm của Trung ương đối với công tác nhân sự của tỉnh. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng vào sự đoàn kết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, quyết tâm xây dựng tỉnh theo đúng định hướng của Trung ương. Đồng chí cũng mong muốn đồng chí Hồ Thanh Thủy sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện để cùng tập thể lãnh đạo tỉnh phát triển địa phương trong thời gian tới.

Các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chụp ảnh lưu niệm với tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thanh Thủy

Phát biểu tại buổi nhận nhiệm vụ mới, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồ Hải. Đồng thời, nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được Đảng giao vừa là vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm.

Vì vậy, đồng chí Hồ Thanh Thủy mong nhận được sự giúp đỡ, đồng hành của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cả hệ thống chính trị của tỉnh, tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp, truyền thống đoàn kết mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Đồng thời, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh đề ra, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

