Đồng chí Lê Đức Thanh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Định, TPHCM

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, TPHCM đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức trong thực hiện khát vọng trở thành “siêu đô thị quốc tế”, nằm trong nhóm 100 thành phố đáng sống trên thế giới. Do đó, Đảng bộ phường Tân Định phấn đấu cùng với các phường, xã, đặc khu trở thành tế bào thật khỏe mạnh của thành phố đáng sống.

Sáng 15-8, Đảng bộ phường Tân Định (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự đại hội có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đỗ Thị Ngọc Trinh, nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phan Thanh Bình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục – Thanh thiếu niên – Nhi đồng Quốc hội; Trần Thị Minh Hoàng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai (trước đây).

Cùng các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá cao những kết quả đạt được của phường Tân Định. Đồng chí nhận xét, phường đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào kết quả, thành tựu chung của thành phố.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, TPHCM đứng trước nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức trong thực hiện khát vọng phát triển đồng hành cùng dân tộc, trở thành siêu đô thị quốc tế phát triển xanh, thông minh, sáng tạo, tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động; phấn đấu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nằm trong nhóm 100 thành phố đáng sống trên thế giới.

“168 phường, xã, đặc khu phải xác định rõ sứ mệnh là 168 tế bào khỏe mạnh, để có một thành phố cường tráng về kinh tế, xanh về xã hội, đỏ về trái tim. Đảng bộ phường Tân Định phấn đấu cùng với các phường, xã, đặc khu trở thành tế bào thật khỏe mạnh để thành phố chúng ta khỏe mạnh, là một thành phố đáng sống”, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, phường Tân Định là địa phương trung tâm của TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Do đó, phường cần tổ chức hệ thống thương mại, dịch vụ, du lịch chất lượng cao, văn minh, hiện đại hơn. Đồng thời, phát huy giá trị các thiết chế văn hóa trên địa bàn, biến thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, phát triển kinh tế. Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đô thị, phấn đấu trở thành phường xanh với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng.

Đồng chí yêu cầu phường Tân Định cần tiên phong trong việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đảng, quản lý hành chính, quản lý xã hội. Xây dựng chính quyền điện tử ngay từ cơ sở, tích hợp dữ liệu dân cư, đất đai, an sinh xã hội, y tế, giáo dục trên nền tảng số dùng chung.

Đồng chí nhấn mạnh, TPHCM được biết đến là thành phố nghĩa tình. Thông qua “từ khóa” nghĩa tình, phường phải quan tâm chăm sóc tốt các nhóm yếu thế, gia đình chính sách, người có công, người lao động từ các địa phương khác đến với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị phường vững mạnh. Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của phường Tân Định cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương, chung sức đồng lòng, “toàn tâm, toàn ý” thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao với niềm tự hào về truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng của “những chiến sĩ biệt động Sài Gòn”.

Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ phải nhận thức, chuyển mạnh từ “tư duy hành chính” sang “tư duy phục vụ”; từ “làm hết trách nhiệm” sang “làm đến nơi đến chốn”, “làm cho dân tin, dân thuận, dân ủng hộ” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Thực hiện tốt phương châm 5 thật - 6 rõ - 7 dám như Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đội ngũ cán bộ phải rèn luyện đạo đức công vụ, thái độ phục vụ; tiếp tục rèn luyện “tâm, đức, trí”; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của thành phố và của địa phương lên trên hết, trước hết trong mọi suy nghĩ, hành động và quyết định.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Lê Đức Thanh phát biểu tại đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Tân Định đề ra 35 chỉ tiêu cụ thể. Ngoài 4 nhiệm vụ trọng tâm về tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, đô thị; phát triển văn hóa - xã hội: đảm bảo quốc phòng - an ninh, phường định hướng tập trung thực hiện hiệu quả 1 nội dung trọng tâm, 3 đột phá và 5 tại chỗ. Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Đức Thanh giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Dương Thị Hồng Gấm làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Hải Quân làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

