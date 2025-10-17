Đồng chí Nguyễn Đình Trung được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Huế

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, tân Bí thư Thành ủy Huế, cam kết, sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần xây dựng thành phố Huế giàu đẹp, văn minh, xứng tầm với một thành phố trực thuộc Trung ương trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Sáng 17-10, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã thông báo, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế, vừa được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Đồng thời, đồng chí Hoàng Đăng Quang công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định, điều động đồng chí Nguyễn Đình Trung (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk) giữ chức Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, tân Bí thư Thành ủy Huế, cho biết, sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần xây dựng thành phố Huế giàu đẹp, văn minh, xứng tầm với một thành phố trực thuộc Trung ương trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, sinh ngày 19-4-1973, quê ở xã Vĩnh Thành (huyện Yên Thành trước đây), tỉnh Nghệ An. Đồng chí có trình độ Thạc sĩ hành chính công, cử nhân Luật. Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại tỉnh Đắk Nông, như: Phó Giám đốc Sở Tư pháp (2007), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô (2008), Chánh Văn phòng UBND tỉnh (2010), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (2013-2018), Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (2018-2019). Tháng 11-2020, đồng chí Nguyễn Đình Trung được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Đến tháng 5-2021, Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30-1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Đình Trung được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào ngày 30-9-2025, đồng chí Nguyễn Đình Trung được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

