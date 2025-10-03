Chính trị

Đồng chí Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Thành ủy Huế

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 3-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế khóa XVII.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế khóa XVII gồm 15 thành viên

Tại phiên họp, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 thành viên. Đồng thời, bầu đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế, giữ chức Bí thư Thành ủy Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế

Các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI; Phan Thiên Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố và Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế khóa XVII.

Ban Chấp hành đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 thành viên và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII. Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.

VĂN THẮNG

