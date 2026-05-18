Tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan thăm TPHCM

Trưa 18-5, tàu quân sự HTMS Prachuap Khiri Khan của Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã cập cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TPHCM.

Tàu do Chuẩn đô đốc Thaveesak Thongnam làm trưởng đoàn.

Dự lễ đón có Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân; Thượng tá Tạ Quang Hùng, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Về phía Thái Lan có bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam.

Trong thời gian thăm TPHCM, chỉ huy và thủy thủ đoàn sẽ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao lãnh đạo Thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham gia giao lưu văn hóa, thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân; tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn TP.

Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Thái Lan, Hải quân Việt Nam với Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Đây cũng là một trong nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6-8-1976 – 6-8-2026).

HTMS Prachuap Khiri Khan là tàu tuần tra xa bờ lớp Krabi thứ hai của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, mang số hiệu OPV 552, được đặt theo tên tỉnh Prachuap Khiri Khan. Tàu hạ thủy vào tháng 8-2019, trang bị pháo hạm và tên lửa chống hạm Harpoon, chuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra ven bờ và bảo vệ chủ quyền. Tàu dài 90,5 m, rộng 13,5 m, lượng giãn nước đầy tải 1.960 tấn, tốc độ đạt 23 hải lý/giờ (khoảng 43 km/h), có tầm hoạt động 3.500 hải lý (khoảng 6.500 km). Tàu có thời gian hoạt động liên tục 14 ngày, thủy thủ đoàn khoảng 40 người.

