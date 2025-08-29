Đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày 29-8, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng…

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 2289-QĐNS/TW (ngày 29-8-2025) của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Gia Túc

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác, Bộ Chính trị đã quyết định phân công, điều động đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng để nhận nhiệm vụ mới; đồng thời bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, chúc mừng đồng chí Phạm Gia Túc nhận trọng trách mới, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, gương mẫu.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị đồng chí Phạm Gia Túc tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư giao; đề nghị các đồng chí trong tập thể lãnh đạo, các đơn vị của Văn phòng Trung ương Đảng đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Phạm Gia Túc bày tỏ vinh dự, vui mừng và xúc động khi được nhận quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đối với cá nhân, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải nỗ lực, cố gắng, không phụ lòng tin của Đảng.

