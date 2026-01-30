Tiểu sử đồng chí Nguyễn Văn Quảng

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

● 9-1990 – 8-1996:

Cán bộ, Điều tra viên phòng Điều tra hình sự.

● 9-1996 – 8-2000:

Kiểm sát viên Trung cấp, phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế.

● 9-2000 – 5-2005:

Phó Trưởng phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế và phòng Kiểm sát điều tra án trị an.

● 6-2005 – 9-2006:

Ủy viên Ủy ban kiểm sát, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng.

● 10-2006 – 6-2007:

Kiểm sát viên Trung cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

● 7-2007 – 7-2012:

Kiểm sát viên Trung cấp; Ủy viên Ủy ban kiểm sát, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng.

● 8-2012 – 9-2014:

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan dân chính đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng.

● 10-2014 – 5-2015:

Kiểm sát viên Viện Kiếm sát nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, Viện Kiếm sát nhân dân tối cao.

● 6-2015 – 5-2017:

Kiểm sát viên cao cấp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM.

● 6-2017 – 8-2018:

Kiểm sát viên cao cấp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

● 9-2018 – 12-2019:

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

● 12-2019 – 10-2020:

Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

● 10-2020 – 1-2021:

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

● 1-2021 - 7-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII.

● 7-2021 - 6-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng.

● 1-7-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (mới), Đại biểu Quốc hội khóa XV; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Đà Nẵng (mới) theo Nghị quyết số 1704/NQ-UBTVQH15.

● 5-9-2025:

Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

● 4-11-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao

● 10-11-2025:

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

● 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV.

SGGPO