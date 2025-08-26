Đồng chí Trần Thị Quất nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Sáng 26-8, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đợt ngày 2-9, đến đồng chí Trần Thị Quất (đảng viên sinh hoạt ở chi bộ khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) tại nhà riêng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trần Thị Quất

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự và trao Huy hiệu Đảng đến đồng chí Trần Thị Quất.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, đồng chí Đặng Minh Thông bày tỏ vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy phân công trao Huy hiệu Đảng đến đồng chí Trần Thị Quất.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, sinh hoạt, ăn uống hàng ngày của đồng chí Trần Thị Quất. Đồng chí bày tỏ cảm phục trước sự bền bỉ, phấn đấu, vững vàng, kiên trung, giữ niềm tin với Đảng của đồng chí Trần Thị Quất.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày của đồng chí Trần Thị Quất

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông kính chúc đồng chí Trần Thị Quất sức khỏe dồi dào, sống trường thọ, luôn vui, khỏe cùng con cháu; đồng thời mong mỏi đồng chí Trần Thị Quất tiếp tục dìu dắt, định hướng cho con cháu và thế hệ đảng viên trẻ đóng góp cho thành phố và đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trần Thị Quất

Đồng chí Trần Thị Quất sinh năm 1930 tại tỉnh Hưng Yên. Vào Đảng năm 1947 khi mới 17 tuổi. Năm 16 tuổi đồng chí tham gia Ban chấp hành Phụ nữ xã Liên Hiệp sau đó là huyện Hưng Nhân; năm 1961 là cán bộ nghiên cứu tòa án Nhân dân TP Hải Phòng, rồi làm Thẩm phán tòa án khu Lê Trân, TP Hải Phòng; làm cán bộ nghiên cứu Tòa án TP Hải phòng đến khi nghỉ hưu. Hiện sức khỏe đồng chí Trần Thị Quất đã yếu, đang sống cùng con gái lớn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông ân cần trò chuyện cùng đồng chí Trần Thị Quất

Với những đóng góp của mình, đồng chí Trần Thị Quốc vinh dự được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Nhì.

THÁI PHƯƠNG