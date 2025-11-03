Động đất mạnh ở Bắc Afghanistan

Một trận động đất có độ lớn 6,3 đã xảy ra vào rạng sáng ngày 3-11 gần thành phố Mazar-i-Sharif, một trong những đô thị lớn nhất ở miền Bắc Afghanistan, nguy cơ gây ra nhiều thương vong.

Sơ đồ nơi xảy ra trận động đất dự kiến gây nhiều thương vong. Ảnh : CNN

Truyền thông quốc tế dẫn thông tin từ Cơ quan Quản lý Thảm họa quốc gia Afghanistan cho biết, trận động đất xảy ra vào khoảng 1h sáng 3-11 theo giờ địa phương (3h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam). Theo báo cáo sơ bộ của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có chấn tiêu nằm ở độ sâu khoảng 28 km với tâm chấn ở gần thành phố Mazar-i-Sharif và thị trấn Khulm, thuộc tỉnh Balkh. USGS ước tính trận động đất có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng và khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Theo CNN, rung chấn từ trận động đất có thể cảm nhận tại nhiều khu vực của Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan, những quốc gia tiếp giáp miền Bắc Afghanistan. Hiện chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại sau trận động đất song hệ thống cảnh báo của USGS đã phát đi mức cảnh báo cam, tức mức dự báo về khả năng thiệt hại về người và kinh tế nghiêm trọng.

Hôm 31-8, một trận động đất nông có độ lớn 6,0 đã xảy ra ở phía đông Afghanistan, khiến hơn 2.200 người thiệt mạng. Đây là trận động đất chết chóc nhất trong lịch sử gần đây của Afghanistan.

HẠNH CHI