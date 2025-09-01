Động đất tại Afghanistan: Số người chết đã tăng lên hơn 810 người

Theo Tân Hoa xã, giới chức Afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6 độ richter xảy ra đêm 31-8, tại miền Đông nước này đã tăng lên ít nhất 812 người, trong khi hơn 2.817 người bị thương.

Các nạn nhân động đất được đưa đến bệnh viện. Ảnh: CHINA DAILY

Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, riêng tỉnh Kunar có tới 610 người thiệt mạng, 1.300 người bị thương và hàng loạt ngôi nhà bị phá hủy. Có 3 ngôi làng ở tỉnh Kunar đã bị xóa sổ hoàn toàn.



Bộ Y tế Afghanistan cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang chạy đua tiếp cận các khu vực dân cư hẻo lánh giáp giới với Pakistan.

Trận động đất có độ sâu chấn tiêu 8km, lại xảy ra tại khu vực thường xuyên hứng chịu thiên tai. Vụ việc được dự báo sẽ càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu thốn nguồn lực tại Afghanistan, vốn đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo do bị cắt giảm viện trợ và dòng người hồi hương ồ ạt từ các nước láng giềng.

Các nạn nhân động đất được đưa đến bệnh viện. Video: XINHUA

Theo giới chuyên gia, khu vực bị ảnh hưởng nằm trong vùng thường xuyên xảy ra các trận động đất lớn. Giáo sư danh dự tại Đại học Curtin, Australia cho biết đây là một khu vực có hoạt động kiến tạo rất mạnh, nằm tại điểm giao nhau của mảng kiến tạo Ấn Độ và Á - Âu.

PHƯƠNG NAM