Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đột nhập tiệm vàng, trộm tài sản hơn 3 tỷ đồng

Ngày 9-6, Công an xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, cho biết, đã phối hợp với người dân bắt giữ một đối tượng đột nhập tiệm vàng, trộm cắp số lượng lớn tài sản có giá trị, ước tính hơn 3 tỷ đồng.

Clip đối tượng trộm cắp tiệm vàng bị bắt giữ. Nguồn: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, Công an xã Hưng Thịnh tiếp nhận tin báo của anh V.N.T. (SN 1994), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý K.N.T., về việc tiệm vàng trên quốc lộ 1A, ấp Lộc Hòa, bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hưng Thịnh đã triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với gia đình bị hại và người dân tổ chức truy bắt đối tượng. Qua đó, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Hồng Trương (SN 1994, ngụ xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Đối tượng lúc bị bắt giữ. Ảnh cắt từ clip

Kiểm tra đối tượng, công an thu giữ nhiều tài sản gồm vòng, dây chuyền, lắc tay, nhẫn bằng kim loại màu vàng và màu trắng cùng nhiều công cụ nghi được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Giá trị tài sản thu giữ ước tính trên 3 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Hồng Trương khai nhận do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định trộm cắp để lấy tiền trả nợ.

Hiện Công an xã Hưng Thịnh đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan điều tra Công an TP Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PHÚ NGÂN