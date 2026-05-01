Đồng Nai: Cảnh sát giao thông kịp thời đưa sản phụ vỡ ối đến bệnh viện

Tối 30-4, trên tuyến quốc lộ 51, lực lượng CSGT Công an TP Đồng Nai đã kịp thời mở đường đưa một sản phụ vỡ ối đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

CSGT Ngã Ba Thái Lan hỗ trợ đưa sản phụ bị vỡ ối đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: CATPĐN

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút, tại Km27+300 quốc lộ 51, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Ngã Ba Thái Lan, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai do Trung tá Đặng Thành Vinh, Phó Trưởng Trạm làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì nhận được thông tin xin hỗ trợ từ anh T.N.P. (35 tuổi, trú TPHCM).

Thời điểm này, anh P. điều khiển ô tô chở theo vợ là chị L.T.H.A. (38 tuổi) đang mang thai, bất ngờ bị vỡ ối, có dấu hiệu chuyển dạ, cần được đưa đến Bệnh viện Long Thành cấp cứu khẩn cấp.

Sản phụ đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời

Ngay lập tức, tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng bật tín hiệu ưu tiên dẫn đường cho phương tiện di chuyển qua dòng xe đông đúc.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, sản phụ đã được đưa đến Bệnh viện Long Thành cấp cứu kịp thời.

Được biết, ngày 30-4, lượng phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ 51 tăng cao, việc đi lại khá khó khăn.

PHÚ NGÂN