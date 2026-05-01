Giao thông ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Mệt mỏi vì kẹt xe

Từ khuya 29-4 đến trưa 30-4, ùn tắc giao thông diễn ra nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Đông và phía Tây TPHCM khi người dân đồng loạt rời thành phố về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Xe đông cả ngày lẫn đêm

Ghi nhận tại khu vực phía Đông, từ rạng sáng, các tuyến đường huyết mạch như cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định rơi vào tình trạng quá tải. Trên đường Võ Chí Công, dòng xe kéo dài hơn 5km, di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như “chôn chân”. Tương tự, các tuyến lân cận như Nguyễn Duy Trinh, Liên Phường cũng ùn ứ kéo dài do lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

Phương tiện nối đuôi di chuyển trên cao tốc TPHCM - Long Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại vòng xoay Liên Phường, các phương tiện phải mất gần 30 phút để di chuyển qua nút giao. Tình trạng ô tô lấn làn hỗn hợp, xe máy leo lên vỉa hè diễn ra phổ biến, khiến giao thông thêm hỗn loạn. Tài xế Nguyễn Đình Thành (chạy tuyến TPHCM - Phan Thiết) phàn nàn: “Tôi đã chờ hơn một giờ nhưng vẫn chưa thể vào được cao tốc TPHCM - Long Thành. Việc đi lại mất quá nhiều thời gian khiến ai nấy đều mệt mỏi”.

Cách đó khoảng 9km, khu vực đường Nguyễn Thị Định dẫn vào phà Cát Lái cũng ùn tắc kéo dài khoảng 2km, từ vòng xoay Mỹ Thủy đến bến phà. Hàng trăm ô tô xếp hàng nối nhau chờ qua phà, nhích từng chút một, trong khi xe máy chen kín các làn đường hẹp. Đáng chú ý, gần 10 giờ cùng ngày, một vụ va chạm giữa ô tô con và xe đầu kéo xảy ra đã khiến tình hình giao thông thêm phức tạp. Lực lượng cảnh sát giao thông phải tổ chức phân luồng, cho một số phương tiện di chuyển ngược chiều để giảm áp lực.

Từ khuya ngày 29-4 đến trưa 30-4, khu vực Bến xe miền Tây và các tuyến đường lân cận như Kinh Dương Vương, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Trần Đại Nghĩa, Võ Trần Chí, đặc biệt cao tốc TPHCM - Trung Lương… chật kín phương tiện. Tại một số giao lộ như vòng xoay An Lạc, giao lộ Lê Khả Phiêu - Võ Văn Kiệt, dòng xe ùn ứ kéo dài, di chuyển khó khăn.

Bến xe, nhà ga ken đặc người

Bên trong Bến xe miền Tây, lượng hành khách tăng mạnh từ chiều 29-4 đến trưa ngày 30-4. Người dân mang theo hành lý đổ về bến xe từ sớm để kịp chuyến về các tỉnh miền Tây. Các khu vực bán vé, phòng chờ và sân đón xe đều đông đúc, nhân viên phải làm việc liên tục để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao.

Ùn tắc giao thông trên đường Đồng Văn Cống chờ qua phà Cát Lái, TPHCM. ẢNH: QUỐC HÙNG

Đại diện bến xe cho biết, trong ngày 30-4 có hơn 2.000 lượt xe xuất bến, phục vụ hơn 62.000 hành khách, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ. Trước cổng bến xe, tình trạng xe khách, ô tô cá nhân và xe máy đan xen khiến giao thông nhiều thời điểm rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng, điều tiết, song do lưu lượng phương tiện quá lớn nên việc di chuyển vẫn gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ đường bộ, vận tải hàng không cũng ghi nhận sản lượng tăng cao. Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin, trong ngày 30-4, sân bay dự kiến phục vụ 688 chuyến bay với khoảng 109.636 lượt hành khách. Trong đó, khách đi chiếm hơn 57.700 người, khách đến gần 51.900 người. Các chuyến bay quốc nội chiếm tỷ trọng lớn với 385 chuyến, còn lại là các chuyến quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, sân bay đã phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị liên quan tăng cường nhân lực, điều chỉnh quy trình khai thác, đồng thời siết chặt công tác an ninh, phân luồng giao thông khu vực trước nhà ga nhằm hạn chế ùn tắc.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết đã huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng loạt các phương án điều tiết tại các điểm nóng giao thông, đặc biệt ở các cửa ngõ ra vào thành phố. Người dân được khuyến cáo chủ động sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ.

Giao thông liên vùng quá tải

Sáng 30-4, lưu lượng phương tiện đổ dồn về quốc lộ 1, đoạn cửa ngõ giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Tây Ninh, khiến giao thông nhiều thời điểm rơi vào tình trạng quá tải khi người dân bắt đầu kỳ nghỉ lễ. Dòng xe nối dài, di chuyển chậm từng đoạn, đặc biệt tại các nút giao có đèn tín hiệu như ngã tư Long Kim, cầu Bến Lức, ngã tư Nhựt Chánh. Ở những điểm này, phương tiện gần như “nhích từng bánh”, do lượng xe tăng đột biến trong cùng khung giờ. Đến gần trưa, áp lực giao thông tiếp tục gia tăng, nhiều đoạn đường và giao lộ xuất hiện tình trạng dồn ứ kéo dài. Lực lượng chức năng đã tăng cường điều tiết, phân luồng tại các điểm nóng nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài, đồng thời hỗ trợ phương tiện lưu thông qua khu vực cửa ngõ.

Ngày đầu tiên đợt nghỉ lễ 30-4, 1-5 cũng là dịp dự án thành phần 2 và 3 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe, lưu lượng phương tiện giao thông di chuyển vào cao tốc từ trung tâm TPHCM, TP Đồng Nai khá đông đúc. Theo ghi nhận, nhiều phương tiện từ cao tốc TPHCM - Long Thành và từ quốc lộ 51 quay đầu tại điểm giao cắt với quốc lộ 51 (phường Long Thành) để vào đường Bưng Môn, ra đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; tại vị trí nhập làn cao tốc từ đường Bưng Môn, các đơn vị lắp đặt nhiều biển cảnh báo tốc độ, phương tiện, hướng di chuyển, đặc biệt là bố trí nhân sự hướng dẫn lái xe đi đúng quy định hoặc bị lạc đường. Theo ông Trần Thanh Tuấn (người hướng dẫn giao thông tại ngã 3 đường Bưng Môn với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu), việc tăng cường nhân sự hỗ trợ hướng dẫn tại điểm vào cao tốc trong những ngày đầu đã kịp thời ngăn chặn nhiều xe hai bánh đi nhầm đường.

Trong khi đó, trên tuyến quốc lộ 51, đoạn từ ngã 3 Vũng Tàu (phường Trấn Biên) đến khu vực giao cắt với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, lượng phương tiện tập trung khá đông, nhiều vị trí kẹt cứng, ùn tắc giao thông xảy ra nghiêm trọng, nhất là tại các khu vực đang thi công sửa chữa mặt đường. Anh Nguyễn Thành Trung (ngụ phường Biên Hòa) ngao ngán: Đường quốc lộ 51 thường xuyên ùn tắc, vào dịp nghỉ lễ càng nghiêm trọng hơn. Chỉ tính đoạn đường từ ngã 3 Vũng Tàu đến khu vực giao cắt với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dài chỉ khoảng gần 20km, nhưng đi mất gần 2 tiếng đồng hồ”. Anh Nguyễn Văn Tầm (ngụ phường Long Bình, TP Đồng Nai) thì mong muốn dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng đồng bộ với dự án thành phần 2, 3 để chia lửa với quốc lộ 51, vốn đã quá tải nhiều năm nay.

Hà Nội: Đường trên cao cũng... kẹt Chiều 30-4, tuyến đường từ cửa ngõ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam vẫn ùn tắc, các phương tiện phải di chuyển rất chậm để ra khỏi nội đô. Ùn tắc kéo dài trên tuyến đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm hướng ra đường Giải Phóng, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG Nhiều đoạn đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua khu đô thị Linh Đàm để di chuyển vào đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cầu Giẽ - Ninh Bình vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc. Nhiều đoạn trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đã bị ùn tắc kéo dài đến chiều 30-4, điển hình là các đoạn qua phường Phủ Lý, phường Tam Điệp (Ninh Bình)... Nhiều người dân phản ánh đi từ Hà Nội về đến Nghệ An mất 7 đến 8 tiếng. Trước đó, từ sáng sớm, tình trạng ùn tắc kéo dài đã xảy ra trên tuyến đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm hướng ra đường Giải Phóng. Các phương tiện ô tô, xe máy đi lấn làn nhau và nhích từng chút. Nhiều hành khách không vào bến mà đứng ven đường đợi xe khiến giao thông thêm phức tạp. Tại tuyến đường Giải Phóng hướng đi quốc lộ 1 và đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tình trạng ùn tắc kéo dài từ sáng sớm đến đầu giờ chiều mới có dấu hiệu hạ nhiệt.

