Xe khách bốc cháy trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, giao thông ùn tắc

Khoảng 8 giờ ngày 1-5, một xe khách đang lưu thông trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương hướng về TPHCM, khi đến đoạn km46 qua xã Tân Hương (tỉnh Đồng Tháp) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Clip xe khách bốc cháy trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương:

Phát hiện xe cháy, tài xế đã dừng phương tiện, đưa toàn bộ hành khách xuống xe an toàn.

tuy nhiên, vụ cháy làm chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, giao thông ùn ứ kéo dài

Nhận tin báo, cảnh sát giao thông, đơn vị quản lý tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương và lực lượng phòng cháy, chữa cháy khẩn trương có mặt tại hiện trường để dập lửa, điều tiết giao thông.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến (hướng về TPHCM) được lực lượng chức năng điều tiết, hướng dẫn ra khỏi cao tốc tại nút giao Thân Cửu Nghĩa để chọn lộ trình khác.

Đến 9 giờ 30 phút, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý vụ việc và điều tiết giao thông.

NGỌC PHÚC