Đảm bảo xử lý, bảo mật thông tin gửi đến Fanpage Công an TP Đồng Nai

Theo đó, Fanpage Công an TP Đồng Nai (địa chỉ: https://web.facebook.com/CATPDN) là trang thông tin điện tử chính thống và duy nhất của lực lượng Công an Đồng Nai trên nền tảng Facebook, đã được Meta Platforms cấp tick xanh xác thực từ ngày 1-8-2024.

Hình ảnh phương tiện vi phạm đi ngược chiều được người dân phản ánh trên các nền tảng mạng chính thức, được Công an TP Đồng Nai xử lý kịp thời

Công an Đồng Nai khẳng định, Fanpage Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục là kênh thông tin chính thống cung cấp nhanh, kịp thời các thông tin về hoạt động của lực lượng công an, tình hình an ninh trật tự.

Đây cũng là kênh tiếp nhận tin báo, phản ánh, tố giác tội phạm và các thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an qua Fanpage và ứng dụng Facebook Messenger dưới dạng văn bản, hình ảnh, video, file ghi âm… Công an TP Đồng Nai khẳng định mọi thông tin người dân cung cấp sẽ được tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền và bảo mật tuyệt đối.

XUÂN TRUNG