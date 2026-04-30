Tối 30-4, TPHCM cấm xe hơn 20 tuyến đường trung tâm phục vụ bắn pháo hoa

Để phục vụ sự kiện và đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế ùn tắc giao thông, TPHCM cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên hơn 20 tuyến đường khu vực trung tâm từ 18 giờ đến 21 giờ 30.

Tối 30-4, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để phục vụ sự kiện và đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế ùn tắc giao thông, thành phố cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên hơn 20 tuyến đường khu vực trung tâm từ 18 giờ đến 21 giờ 30.

TPHCM cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên hơn 20 tuyến đường khu vực trung tâm từ 18 giờ đến 21 giờ 30 tối 30-4. Ảnh: QUỐC HÙNG

Các tuyến đường trọng điểm bị cấm gồm: Lê Lợi (đoạn Pasteur - Đồng Khởi), Nguyễn Huệ (Lê Thánh Tôn - Tôn Đức Thắng), Đồng Khởi (Mạc Thị Bưởi - Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (Lê Duẩn - cầu Khánh Hội). Bên cạnh đó, nhiều tuyến lân cận như Hàm Nghi, Hải Triều, Nguyễn Thiệp, Mạc Thị Bưởi, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Thiệp, Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm… cùng các trục kết nối như Nguyễn Hữu Cảnh, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Tất Thành, cầu Ba Son, cầu Khánh Hội cũng bị hạn chế phương tiện.

Chương trình bắn pháo hoa diễn ra tại 4 điểm, gồm hai điểm ở khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) và tòa nhà Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), cùng hai điểm tại Quảng trường Bà Rịa và Trung tâm thành phố mới Bình Dương.

Ngành chức năng đã xây dựng các lộ trình thay thế để người dân lưu thông thuận lợi. Hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh) đi phường Xóm Chiếu (quận 4) có thể di chuyển theo tuyến Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - hầm sông Sài Gòn - Ký Con - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu. Chiều ngược lại đi theo Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu - cầu Ông Lãnh - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực giáp ranh vùng cấm cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo để bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc trong thời gian diễn ra sự kiện.

