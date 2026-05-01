An cư, phúc lợi giúp giữ chân lao động

Bằng chính sách an sinh cụ thể, tổ chức Công đoàn TPHCM đã tạo được sự gắn bó với người lao động (NLĐ). Sự đồng hành này giúp NLĐ ổn định làm việc, yên tâm sinh sống và tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

An tâm làm việc lâu dài

Tại Công ty TNHH Kỹ nghệ cửa Ý Á Châu (phường Tân Hiệp), nhiều chính sách chăm lo được triển khai đồng bộ. Trong 4 tháng đầu năm 2026, hơn 1.300 NLĐ của công ty được tăng lương và phụ cấp 2 lần. Thu nhập của một lao động phổ thông đạt hơn 8,6 triệu đồng/tháng (chưa tính tăng ca); lao động có tay nghề đạt trên 15 triệu đồng/tháng. Với thâm niên gắn bó cùng công ty hơn 10 năm, chị Hoàng Thị Thuyên (công nhân công ty) cho biết, nhiều năm qua, công ty luôn quan tâm chăm lo phúc lợi, nâng lương, giúp NLĐ an tâm làm việc lâu dài.

Công nhân mua hàng tại phiên chợ công đoàn do tổ chức Công đoàn TPHCM tổ chức. ẢNH: HỒNG HẢI

Chăm lo lực lượng lao động - trụ cột của sản xuất là định hướng xuyên suốt của tổ chức Công đoàn TPHCM. Một nội dung trọng tâm là phát triển nhà ở xã hội cho công nhân. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động bố trí chỗ ở cho công nhân. Như Công ty CP Thực phẩm Bình Tây (phường Tân Thuận) dành gần 20 căn nhà để làm nơi ở cho gia đình công nhân; Công ty TNHH Hung Way đầu tư xây 180 phòng ở miễn phí; Công ty CP Tập đoàn Bitex (phường Tân Tạo) xây khu nhà tập thể với gần 50 phòng.

Tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thiên Nam (phường Đông Hòa), doanh nghiệp đầu tư khu nhà ở gần 190 căn hộ (mỗi căn 70m2) cho công nhân. Nhờ đó, hơn 600 lao động duy trì việc làm ổn định, kể cả trong giai đoạn khó khăn. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM Võ Khắc Thái, phát triển nhà ở xã hội cho công nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố đặt mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Các dự án không chỉ giải quyết nhu cầu về nhà ở mà còn hướng đến môi trường sống ổn định, góp phần giữ chân nguồn nhân lực.

Xây dựng các thiết chế văn hóa

TPHCM là địa bàn tập trung nhiều cơ sở sản xuất, cũng là nơi công nhân phát huy sáng kiến. Trong các nhà máy, xưởng sản xuất, nhiều lao động trực tiếp đã đóng góp thiết thực thông qua cải tiến kỹ thuật. Anh Lưu Văn Nhiệm, công nhân Công ty TNHH Sài Gòn Stec, mỗi năm đều có nhiều sáng kiến giúp tăng năng suất, giảm lãng phí, mang lại giá trị gần 5 tỷ đồng. Theo anh, mỗi công nhân đều có thể đóng góp nếu được tạo điều kiện và có cơ chế ghi nhận phù hợp.

Từ phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhiều sáng kiến đã được áp dụng vào thực tế, nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong bối cảnh chuyển đổi số, lực lượng lao động có tay nghề tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong nâng cao năng suất. Cùng với chăm lo vật chất, tổ chức công đoàn đang triển khai xây dựng nhiều thiết chế văn hóa cho công nhân. Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Bùi Thanh Nhân, đề án Cung Văn hóa và các chi nhánh đông công nhân sẽ là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, học tập, nâng cao nhận thức cho NLĐ. Bên cạnh đó, mô hình Trung tâm tư vấn và hỗ trợ NLĐ cũng đang được xây dựng. Trung tâm sẽ thực hiện tư vấn, đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống sức khỏe, đời sống cho NLĐ. “Chúng tôi hy vọng những nỗ lực này sẽ góp phần đáp ứng phần nào yêu cầu của đoàn viên, NLĐ”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM bày tỏ.

THÁI PHƯƠNG