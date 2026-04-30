Đắk Lắk: 5 du khách nhập viện cấp cứu vì bị khỉ cắn

Chiều 30-4, ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đắk Lắk xác nhận, có 5 du khách bị khỉ cắn khi đang đi tham quan trên địa bàn xã Xuân Hòa (tỉnh Đắk Lắk).

Theo ông Trần Hồng Tiến, khu vực du khách bị khỉ cắn nằm ngoài khu du lịch Mũi Điện. Sau khi nắm thông tin, Sở VH-TT-DL đã làm việc với lãnh đạo địa phương nắm bắt nguyên nhân để có hướng xử lý. Đồng thời, cảnh báo du khách và người dân, tránh gây hoang mang.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, trong 2 ngày, từ ngày 28 đến 29-4, đã tiếp nhận 5 trường hợp du khách bị khỉ cắn. Các trường hợp đến khám trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã tổ chức khám, phân loại, đánh giá mức độ tổn thương, xử trí vết thương, tư vấn nguy cơ bệnh dại và thực hiện các biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm theo tình trạng cụ thể của từng người bệnh.

Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo khu vực khỉ tấn công người dân

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, trong 5 trường hợp bị khỉ cắn, 3 người có đa vết thương, tổn thương diện rộng, nguy cơ nhiễm trùng và nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại.

Các trường hợp này đã được tiêm huyết thanh kháng dại theo chỉ định chuyên môn; đồng thời được tư vấn tiếp tục theo dõi, tái khám, tiêm phòng dại đầy đủ theo lịch và theo dõi các dấu hiệu bất thường sau phơi nhiễm.

MAI CƯỜNG