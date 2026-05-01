Lâm Đồng: Nhân viên tuần đường sắt bị tàu hàng tông tử vong

Sáng 1-5, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, khiến một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 10 phút cùng ngày, tàu hàng HH7 do lái tàu V.V.Q. (thuộc Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn) điều khiển, chạy hướng từ ga Nha Trang đi ga Sài Gòn.

Khi đến Km1566+600 (thuộc thôn Phú Sung, xã Hàm Kiệm), tàu bất ngờ tông vào ông L.Đ.H. (sinh năm 1994, quê tỉnh Hà Tĩnh), là nhân viên tuần đường của ngành đường sắt, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ga Suối Vận đã lập biên bản ghi nhận hiện trường và cho tàu HH7 tiếp tục hành trình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, ngày 7-2, tại Km1581+800 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua thôn Tân Quang, xã Tân Lập (tỉnh Lâm Đồng), cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, làm một nhân viên tuần đường sắt tử vong.

TIẾN THẮNG