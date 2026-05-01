Metro hút khách, vượt 150% kế hoạch ngày 30-4

Sáng 1-5, bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho biết, hệ thống metro đã ghi nhận sản lượng hành khách tăng cao, phản ánh nhu cầu đi lại lớn của người dân trong dịp lễ.

Ngày 30-4, metro Bến Thành - Suối Tiên đạt 99.373 lượt hành khách. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo số liệu thống kê, tổng lượng hành khách trong ngày 30-4 đạt 99.373 lượt, tương đương 151,4% so với kế hoạch đề ra. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý, cho thấy hiệu quả vận hành cũng như sức hút ngày càng lớn của phương tiện giao thông công cộng hiện đại này.

Trung bình, mỗi đoàn tàu phục vụ khoảng 376 hành khách, cho thấy tần suất khai thác và khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển của metro đang được tối ưu hóa.

Tính lũy kế trong hai ngày 29-4 và 30-4, tổng sản lượng hành khách đạt 148.129 lượt, tương ứng 116,8% so với kế hoạch vận chuyển.

QUỐC HÙNG