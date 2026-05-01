Thiếu trạm dừng nghỉ, tài xế kiệt sức trên đường cao tốc

Trục đường cao tốc từ TPHCM đi Vân Phong (Khánh Hòa) đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Tuy nhiên, “điểm nghẽn” lớn là chưa có trạm dừng nghỉ, hoặc trạm dừng nghỉ chưa đạt chuẩn, khiến nhiều tài xế mệt mỏi khi lưu thông trên tuyến, nhất là cao điểm di chuyển dịp lễ 30-4 và 1-5.

Gồng mình giữa cơn buồn ngủ

Tuyến cao tốc TPHCM đi Vân Phong dài hơn 460km, gồm các đoạn: TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, Phan Thiết – Dầu Giây, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Nha Trang – Cam Lâm và Vân Phong – Nha Trang.

Tuyến này đã hoàn thiện và đi vào sử dụng nhưng hệ thống trạm dừng nghỉ chưa được đầu tư đồng bộ, nhiều đoạn dài cả trăm km chưa có điểm dừng chân đúng nghĩa.

Tài xế buồn ngủ, phải dừng xe bên hành lang đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, hôm 30-4. (Nguồn: Cục CSGT)

Thực trạng trên khiến tài xế phải lái xe liên tục trong thời gian dài, đặc biệt vào các dịp cao điểm khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Mệt mỏi và buồn ngủ, nhiều người buộc phải dừng tạm ở làn khẩn cấp hoặc hành lang an toàn.

Khoảng 14 giờ ngày 30-4-2026, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, lực lượng CSGT phát hiện một ô tô dừng tại hành lang an toàn. Tài xế cho biết đã lái xe liên tục nhiều giờ, mệt mỏi, buồn ngủ nên không thể tiếp tục hành trình. Tổ công tác đã hỗ trợ đưa phương tiện ra nút giao gần nhất để tài xế nghỉ ngơi.

Theo Cục CSGT, việc dừng xe trên làn khẩn cấp hoặc hành lang an toàn rất nguy hiểm, bởi các phương tiện trên cao tốc di chuyển với tốc độ cao, khó xử lý khi có tình huống bất ngờ.

Có trường hợp tài xế dừng xe ngay bên lề đường cao tốc để ăn uống, nghỉ ngơi

Những tình huống tương tự nói trên ngày càng phổ biến. Ngày 12-3-2026, trên tuyến Vĩnh Hảo – Phan Thiết, một tài xế bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe do dừng xe trên dải khẩn cấp để ngủ mà không bật đèn cảnh báo. Trước đó, tháng 11-2024, một tài xế ngang nhiên đỗ xe trên làn khẩn cấp của đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, bày biện đồ ăn ngay trên đường cho 7 người cùng ăn uống. Đặc biệt, tháng 3-2026, chiếc ô tô 5 chỗ đang dừng ở làn đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, bị xe tải tông khiến 3 người trong cùng một gia đình thương vong.

Tháng 3-2026, chiếc xe ô tô 5 chỗ đang dừng ở làn đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thì bị xe tải tông khiến 3 người thương vong

Anh Nguyễn Công, tài xế chạy tuyến TPHCM – Nha Trang, chia sẻ, có những đoạn như Vĩnh Hảo – Phan Thiết hay Phan Thiết – Dầu Giây gần 100km nhưng không có chỗ dừng đúng nghĩa. Lái xe liên tục rất mệt mà không biết nghỉ ở đâu an toàn.

“Nhiều lúc buồn ngủ quá mà chưa ra tới nút giao, tài xế chỉ còn cách chạy chậm lại hoặc cố gắng gồng mình. Dừng vào làn khẩn cấp thì sai, nhưng nếu không dừng cũng rất nguy hiểm”, anh Trần Quốc Minh, tài xế xe hợp đồng, cho biết.

Cần sớm lấp “khoảng trống”

Theo quy chuẩn, cứ khoảng 50 - 60km đường cao tốc cần có một trạm dừng nghỉ.

Hiện đoạn TPHCM - Long Thành - Dầu Giây có trạm dừng tương đối hoàn chỉnh tại Km41+200 ở cả hai chiều, với đầy đủ dịch vụ ăn uống, vệ sinh, đỗ xe, song trạm xăng lại đang tạm ngưng hoạt động.

Trên tuyến Phan Thiết - Dầu Giây, trạm dừng tại Km47+500 đang hoạt động tạm. Từ trạm này, tài xế sẽ phải chạy hơn 150km mới tới trạm dừng nghỉ Km205+092 (thuộc đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết). Đây là trạm dừng nghỉ duy nhất hiện nay trên tuyến cao tốc TPHCM – Vân Phong cơ bản hoàn thiện và có trạm xăng, trạm sạc xe điện.

Trạm dừng nghỉ Km205+092 là nơi duy nhất có trạm xăng dầu và trạm sạc xe

Rời khỏi trạm trên, phương tiện đi thêm gần 100km mới lại có trạm dừng nghỉ tại Km113 trên đường cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết, trạm dừng nghỉ tại Km144 trên đường cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo hiện chưa thể xây dựng do vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

“Từ trạm Km113, phải di chuyển hơn 100km ra tới Nha Trang mà không có trạm dừng nghỉ chính thức nào và cũng không có trạm tiếp nhiên liệu. Tài xế muốn dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu buộc phải di chuyển ra các nút giao”, anh Đoàn Xuân Quang (khách du lịch bằng ô tô cá nhân từ TPHCM ra Khánh Hòa), chia sẻ.

Điều này đồng nghĩa tài xế phải lái xe liên tục 1,5 – 2 giờ hoặc hơn, trong khi các khuyến cáo an toàn đều cho rằng người lái nên nghỉ sau mỗi 2 giờ hoặc khi có dấu hiệu mệt mỏi.

Giới chuyên môn cũng cảnh báo, khi buồn ngủ, tài xế có thể rơi vào trạng thái “microsleep” – ngủ gật trong vài giây. Với tốc độ 100km/h, chỉ 3 giây mất kiểm soát, xe đã trôi hơn 80m – đủ để gây tai nạn nghiêm trọng.

Nhu cầu tiếp nhiên liệu trên trục cao tốc TPHCM - Vân Phong hiện đang thiếu

Thống kê của lực lượng chức năng cho thấy, phần lớn tai nạn trên đường cao tốc xảy ra vào ban đêm hoặc rạng sáng – thời điểm tài xế dễ mệt mỏi.

Đáng chú ý, lực lượng CSGT ghi nhận hàng trăm trường hợp dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc chỉ trong các đợt cao điểm, phản ánh thực trạng đáng lo ngại.

Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường cao tốc ngày càng tăng, đặc biệt vào dịp lễ, tết, việc sớm đầu tư, hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ là yêu cầu cấp thiết.

TIẾN THẮNG