Tháo dỡ xong 2 trạm thu phí, quốc lộ 51 vẫn kẹt cứng dịp nghỉ lễ

Ngày 30-4, tuyến quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn TP Đồng Nai kẹt cứng phương tiện lưu thông theo hướng về phố biển Vũng Tàu (TPHCM) do lưu lượng phương tiện tập trung đông đúc, dù trước đó, các cơ quan chức năng đã hoàn thành công tác tháo dỡ 2 trạm thu phí T1, T2.

Theo ghi nhận đến chiều ngày 30-4, trên tuyến quốc lộ 51 các phương tiện từ hướng trung tâm TPHCM, TP Đồng Nai vẫn di chuyển khó khăn, nhất là tại các vị trí đang sửa chữa, lòng đường bị thu hẹp, xe cộ ùn ứ nhích từng chút một.

Nhiều vị trí trên quốc lộ 51 đang sửa chữa mặt đường, kết hợp lưu lượng giao thông đông đúc làm ùn ứ phương tiện dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5

Ông Nguyễn Thanh Dương (72 tuổi, ngụ phường Trấn Biên, TP Đồng Nai), ngao ngán, tuyến quốc lộ 51 vẫn thường xuyên ùn tắc do đây là đường huyết mạch nối trung tâm Đồng Nai với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, các khu công nghiệp và khu du lịch biển Vũng Tàu với lượng xe lưu thông rất lớn.

Các phương tiện lưu thông khó khăn trên tuyến quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn TP Đồng Nai trong ngày đầu nghỉ lễ 30-4, 1-5

Dịp nghỉ lễ năm nay, người dân từ Biên Hòa đi tới phố biển khá khó khăn, riêng đoạn ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường cao tốc TPHCM – Long Thành chỉ khoảng gần 20km, nhưng đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.

Trước đó, từ ngày 18-4, các đơn vị thi công đã đồng loạt triển khai tháo dỡ trạm thu phí T1 tại phường Tam Phước và trạm T2 tại xã Long Phước. Công tác thi công được tổ chức khẩn trương, đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện.

Công tác tháo dỡ trạm thu phí T2 và T1 đã hoàn thành lần lượt vào ngày 26-4 và 28-4. Đơn vị thi công đã hoàn trả lại mặt đường sau khi hoàn thành tháo dỡ các trạm.

XUÂN TRUNG