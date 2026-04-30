Đồng Tháp: 2 vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Ngày 30-4, tại bến phà số 28 (thuộc ấp Tân Dinh, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong.

Cụ thể, trưa cùng ngày, tại bến đò số 28, bà P.T.N.Th. (sinh năm 1959) di chuyển trên phà hướng từ tỉnh An Giang sang xã Tân Long, Đồng Tháp. Khi chiếc phà này đang chuẩn bị cập bến, bà Th. vội bước xuống dẫn đến hụt chân. Lúc này, phần mỏ phà đã chèn lên người bà Th.. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

* Cùng ngày, tại nút giao giữa đường Rạch Gầm và đường Hùng Vương, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô 7 chỗ từ đường Rạch Gầm rẽ trái vào đường Hùng Vương thì va chạm với 1 xe máy.

Cú va chạm khiến cả 4 người trên xe máy (chưa rõ danh tính) ngã văng xuống đường. Một bé trai trên xe máy bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Các vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

