Đồng Nai: Cứu sống bệnh nhân bị lươn làm thủng trực tràng, chui vào ổ bụng

Phẫu thuật lấy lươn chui vào ổ bụng khiến nam bệnh nhân nguy kịch.

Theo đó, trưa 23-5, bệnh nhân V.V.L. (41 tuổi, ngụ tại phường Phước Tân, TP Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, choáng nhiễm trùng do viêm phúc mạc cấp.

Các bác sĩ đã nhanh chóng cho bệnh nhân thực hiện nhiều xét nghiệm, siêu âm và chụp CT Scanner bụng để xác định tổn thương bên trong ổ bụng. Kết quả cho thấy có dị vật hình dây dài trong ổ bụng bệnh nhân, có nhiều dịch trong ổ bụng.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn, đánh giá tình trạng bụng ngoại khoa khẩn cấp và lập tức chuyển bệnh nhân lên phòng mổ. Khi mở bụng, ê-kíp ghi nhận bên trong có rất nhiều dịch mủ, dấu hiệu của viêm phúc mạc nặng do nhiễm trùng lan rộng.

Qua thăm dò, bác sĩ phát hiện một con lươn dài khoảng 50cm, đường kính khoảng 3cm nằm hoàn toàn trong khoang phúc mạc và được lấy ra ngoài. Kiểm tra tiếp tục cho thấy trực tràng của bệnh nhân bị thủng một lỗ kích thước khoảng 2x1cm ở mặt trước đoạn trực tràng trên và đây là vị trí con lươn đã xuyên thủng để chui vào ổ bụng. Các bác sĩ tiến hành làm sạch vùng tổn thương, khâu lại chỗ thủng trực tràng, đồng thời rửa ổ bụng, loại bỏ dịch bẩn để hạn chế nhiễm trùng. Hiện bệnh nhân đang thở máy và can thiệp lọc máu liên tục tại Khoa Hồi sức tích cực.

Theo các chuyên gia y tế, đây là ca bệnh hiểm hóc và hiếm gặp trong y văn. Dị vật sinh học di động có kích thước lớn đã xuyên thủng trực tràng, đưa lượng lớn dịch phân vào ổ bụng gây viêm phúc mạc nặng nề. Quá trình phẫu thuật đòi hỏi sự quyết đoán để xử lý triệt để nguồn nhiễm trùng và đưa ra phương án phẫu thuật tối ưu nhất trong điều kiện ổ bụng bẩn.

PHÚ NGÂN