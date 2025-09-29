Đồng Nai - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Đồng Nai đứng trước thách thức lớn khi thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phải thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo tỉnh đã đề ra nhiều nhóm giải pháp “thoát dịch” hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng toàn diện.

Đến nay, nhờ các nỗ lực lớn mà bức tranh kinh tế - xã hội toàn cảnh của tỉnh có nhiều điểm sáng và trở thành nền tảng quan trọng để tiến vào kỳ nguyên phát triển mới.

Tăng trưởng ổn định

Có thể thấy, trải qua gần 40 năm cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới, tỉnh Đồng Nai đã chuyển mình mạnh mẽ từ một tỉnh nông nghiệp thành trung tâm công nghiệp phát triển năng động bậc nhất cả nước. Đồng Nai đã trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và giữ vai trò động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sân bay Long Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG BẮC

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 của địa phương đạt 7,11%/năm, đến năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt gần 695.000 tỷ đồng và GRDP bình quân đầu người đạt 153,7 triệu đồng/người. Đáng chú ý, nền kinh tế của tỉnh có độ mở lớn, kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt trên 168 tỷ USD, riêng năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu vượt mốc 32 tỷ USD. Tổng thu ngân sách tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 đạt trên 378.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 725.000 tỷ đồng...

Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế kéo theo tốc độ đô thị hóa nhanh chóng theo hướng hiện đại, bám sát các quy hoạch được duyệt, từng bước hình thành đô thị văn minh, ngăn nắp và xuất hiện các nhà đầu tư chiến lược, công nghệ mới, rót vốn vào địa bàn (như Công ty Coherrent, Mỹ, đầu tư vào KCN Nhơn Trạch), góp phần liên tục thúc đẩy tăng trưởng toàn diện, có chất lượng cao và nâng mức thu nhập bình quân đầu người đến giữa năm 2025 đạt hơn 153 triệu đồng (hơn 6 ngàn USD), gấp 1,7 lần so với năm 2020.

Thi công dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: HOÀNG BẮC

Với những kết quả trên, trong giai đoạn mới, tỉnh Đồng Nai có những nền tảng vững chắc để đạt được mục tiêu phát triển 2 con số và liên tục mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ông Nguyễn Hoàng Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội điều Đồng Nai, Giám đốc Công ty TNHH Vinahe kỳ vọng: Trong giai đoạn mới, tôi cảm nhận rõ rệt những cơ hội mà kỷ nguyên chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tri thức mang lại tại Đồng Nai. Tôi mong sẽ những chính sách liên quan đến đẩy mạnh xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm chế biến sâu. Hạt điều Việt Nam đã có thương hiệu, nhưng để vươn xa hơn, cần sự hỗ trợ của tỉnh trong việc kết nối với các thị trường tiềm năng mới, tham gia các hội chợ quốc tế lớn, và xây dựng thương hiệu quốc gia cho hạt điều.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng có những dấu ấn đậm nét. Sau khi sáp nhập với Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới mang diện mạo rộng lớn và đa sắc hơn, làm dày thêm chiều sâu văn hóa của vùng đất phương Nam. Vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế được chú trọng, kết hợp khai thác tiềm năng của văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch. Công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa được quan tâm thực hiện thường xuyên; nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được nghiên cứu, nhận diện, bảo vệ và phát huy giá trị.

Tính đến tháng 7-2025, tỉnh Đồng Nai có tổng số 119 di tích được xếp hạng, trong đó có 6 di tích quốc gia đặc biệt , 41 di tích quốc gia, 72 di tích cấp tỉnh và gần 1,5 ngàn di tích đã được kiểm kê và hơn 400 các loại hình lễ hội diễn ra trong năm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Trở thành “cửa ngõ bầu trời”

Trong suốt quá trình phát triển, người dân chưa bao giờ thấy tỉnh Đồng Nai có nhiều dự án hạ tầng lớn, đồng bộ và thực hiện cùng lúc như hiện nay, đưa tỉnh trở thành trung tâm giao thương của cả vùng.

Điểm nhấn lớn nhất về hạ tầng là Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự kiến hoàn thành cơ bản cuối năm 2025, sẽ đưa địa phương này trở thành “cửa ngõ bầu trời” của Việt Nam, kết nối quốc tế sâu rộng.

Tỉnh có hệ thống cảng biển, cảng cạn và cửa khẩu quốc tế lớn, nhỏ cũng là lợi thế đặc biệt để phát triển dịch vụ vận tải, trở thành trung tâm logistics và xuất khẩu.

Bà Nguyễn Thu Nga (ngụ xã Nhơn Trạch), phấn khởi: “Mấy năm gần đây, tôi đi đâu trên địa bàn tỉnh cũng thấy nhộn nhịp cảnh xây dựng công trình đường sá, các con đường cao tốc nối với phố biển Vũng Tàu hay sân bay quốc tế Long Thành đang trong giai đoạn thi công nước rút, sắp được đưa vào sử dụng, người dân vui mừng khôn xiết”.

Sân bay Long Thành đang trong giai đoạn tăng tốc thi công. Ảnh: HOÀNG BẮC

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV nhận định: Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai mới hội tụ lợi thế về tự nhiên, kinh tế và hạ tầng kết nối. Việc mở rộng không gian phát triển và tích hợp nguồn lực là điều kiện thuận lợi để tỉnh điều chỉnh quy hoạch tổng thể, mở rộng không gian công nghiệp - đô thị, thu hút đầu tư chất lượng cao và nâng cao vai trò trong mạng lưới phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đề ra các mục tiêu tổng quát là phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến 2030 cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương với 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để đạt được các chỉ tiêu quan trọng, gồm: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; đến năm 2030, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá hiện hành) đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt trên 250 triệu đồng. Đáng lưu ý là, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 30%, tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân 10-12%/năm…

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, để phát huy lợi thế “cửa ngõ bầu trời”, trong giai đoạn mới, 2 khâu đột phá chiến lược sẽ được tỉnh thực hiện là quy hoạch và phát triển Long Thành trở thành “thành phố sân bay toàn cầu” theo mô hình aerotropolis. Đây sẽ là hạt nhân tăng trưởng mới, nơi hội tụ logistics quốc tế, trung tâm thương mại, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ toàn cầu.

Cùng đó, ngành triển khai các nhóm giải pháp để hình thành hành lang đô thị xanh - thông minh Biên Hòa - Nhơn Trạch - Long Khánh - Trảng Bom, được xem như trục đô thị động lực cấp quốc gia, kết nối trực tiếp với TPHCM mới và Tây Nguyên. Và đây chính là “xương sống đô thị” mới, lan tỏa động lực phát triển toàn vùng.

XUÂN TRUNG - HOÀNG BẮC