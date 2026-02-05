Đồng Nai đề nghị tháo dỡ các trạm thu phí T1, T2 trên quốc lộ 51

Ngày 5-2, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc đề nghị tháo dỡ các trạm thu phí T1, T2 trên tuyến quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Trạm thu phí T1 trên quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai bỏ hoang nhiều năm nhưng chưa được tháo dỡ gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Theo báo cáo, trên quốc lộ 51 hiện còn tồn tại 2 trạm thu phí T1 (Km10+778) và T2 (Km28+450) chưa được tháo dỡ dù đã dừng thu phí kể từ ngày 13-1-2023.

Qua công tác quản lý, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai nhận thấy các trạm thu phí T1, T2 không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ… Các hạng mục này gây tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do nhu cầu đi lại vào các khung giờ cao điểm, các dịp nghỉ, lễ, tết tăng cao, gây dư luận không tốt cho địa phương.

Ngày 16-12-2025, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có công văn yêu cầu Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) phối hợp với Khu Quản lý đường bộ IV thống kê, lập danh mục tài sản để hoàn thiện thủ tục xác lập sở hữu toàn dân và triển khai tháo dỡ các trạm thu phí bỏ không, nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện.

Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm, xem xét chỉ đạo nhà đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện tháo dỡ 2 trạm thu phí T1, T2 để đồng bộ với tiến độ tháo dỡ trạm thu phí T3 thuộc địa phận TPHCM.

PHÚ NGÂN