Tỉnh Đồng Nai tăng cường chăm lo tết cho người dân

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Theo đó, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cơ quan trong hệ thống chính trị thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai ký kết phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai triển khai các hoạt động chăm lo cho đời sống nhân dân

Không tổ chức thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; chỉ dự lễ hội, lễ chùa khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định; không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Từ nay đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hạn chế đi công tác ngoài tỉnh để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2026 ngay từ đầu năm và chăm lo tết cho nhân dân. Đồng thời, khẩn trương trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ tết, không để công việc chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

