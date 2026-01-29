Đạm Phú Mỹ hoàn thành bảo dưỡng tổng thể nhà máy

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán: DPM) cho biết, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã hoàn thành đợt bảo dưỡng tổng thể (BDTT) và vận hành trở lại từ ngày 24-1, sớm hơn nhiều ngày so với kế hoạch.

Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ

Đây là kỳ BDTT có quy mô và mức độ phức tạp lớn nhất từ trước đến nay tại nhà máy, với hơn 5.500 hạng mục công việc, huy động trên 1.700 kỹ sư, chuyên gia và người lao động của Phú Mỹ, các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng các nhà thầu trong và ngoài nước. Bên cạnh bảo dưỡng định kỳ, nhà máy đồng thời lắp đặt, tích hợp gần 20 hạng mục kỹ thuật quan trọng, nhiều hạng mục lần đầu thực hiện sau hơn 20 năm vận hành, nhằm nâng cao độ tin cậy thiết bị và tối ưu hiệu suất.

Nhà máy đạm Phú Mỹ thực hiện kỳ bảo dưỡng có quy mô và mức độ phức tạp lớn nhất từ trước đến nay

Trong quá trình BDTT, phát sinh gần 500 đầu việc. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị chủ động, kinh nghiệm tổ chức và năng lực làm chủ công nghệ, các hạng mục phát sinh đều được xử lý kịp thời, không ảnh hưởng đến tiến độ và an toàn. Công tác an toàn – sức khỏe – môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt, không ghi nhận tai nạn hay sự cố. Chất lượng kỹ thuật các hạng mục được đánh giá cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí “An toàn – Chất lượng – Tiến độ – Hiệu quả”, và đặc biệt là rút ngắn được thời gian BDTT hơn 4 ngày so với kế hoạch, hoạt động trở lại vượt công suất, sớm có sản phẩm đưa ra thị trường.

Thành công của kỳ BDTT là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, cùng việc đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong quản lý, theo dõi tiến độ và kiểm soát hồ sơ kỹ thuật. Nhờ phương án điều độ nguồn hàng hợp lý, hoạt động sản xuất – kinh doanh của Phú Mỹ vẫn được duy trì ổn định trong thời gian dừng máy bảo dưỡng.

Việc hoàn thành và vận hành lại nhà máy vượt tiến độ có ý nghĩa quan trọng trong việc gia tăng nguồn cung cho vụ Xuân, tạo nền tảng cho kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2026 của PVFCCo – Phú Mỹ, đồng thời khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và tinh thần trách nhiệm của tập thể đơn vị.

THU NGÂN