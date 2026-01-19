Đồng Nai tổ chức 10 điểm bắn pháo hoa Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Ngày 19-1, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về tổ chức các hoạt động mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức nhiều hoạt động như gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ; viếng, dâng hương tại các di tích lịch sử, đền thờ và nghĩa trang liệt sĩ; đồng thời vận động, tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo, công nhân lao động, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế và các địa bàn miền núi, biên giới.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ được nhiều người dân chờ đón

Bên cạnh đó, các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trang trí đường hoa, chỉnh trang đô thị…, đáp ứng nhu cầu du xuân, đón Tết cổ truyền của nhân dân.

Đáng chú ý, Đồng Nai sẽ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 10 địa điểm trên toàn tỉnh, gồm: cầu Hóa An (phường Trấn Biên); Sân vận động phường Long Khánh; Khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư quy hoạch Cầu Xéo (xã Long Thành); Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Tân Phú; Sân bóng đá xã Đại Phước; Hồ Suối Cam (phường Bình Phước); Khu đất thương mại khu phố Phú Long (phường An Lộc); Trung tâm Hành chính xã Bù Đăng; Khu dân cư đô thị và thương mại dịch vụ Suối Đôi (phường Chơn Thành) và Quảng trường Adamas – Diamond City Lộc Ninh (xã Lộc Ninh).

XUÂN TRUNG