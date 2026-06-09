Đồng Nai: Khởi tố 2 bị can kinh doanh hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng

Ngày 9-6, Cơ quan CSĐT, Công an TP Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Vũ Văn Hà Hiếu (28 tuổi, quê Ninh Bình) và Trần Minh Lộc (34 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Trước đó, ngày 19-5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Chi cục Quản lý thị trường TP Đồng Nai kiểm tra 2 kho hàng do Hiếu và Lộc làm chủ, tại phường Trấn Biên và phường Long Bình. Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ việc. Ảnh: CATPĐN

Tang vật gồm quần áo, giày dép, túi xách các loại với tổng cộng 1.430 sản phẩm, có giá niêm yết gần 649 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ các cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận đã mua số hàng giả mạo nhãn hiệu trên từ các hội nhóm trực tuyến, không có hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc xuất xứ. Dù biết đây là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng do giá rẻ, dễ tiêu thụ và mang lại lợi nhuận cao nên vẫn kinh doanh để thu lợi.

PHÚ NGÂN