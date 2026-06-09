Pháp luật

Đồng Nai: Khởi tố 2 bị can kinh doanh hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng

SGGPO

Ngày 9-6, Cơ quan CSĐT, Công an TP Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Vũ Văn Hà Hiếu (28 tuổi, quê Ninh Bình) và Trần Minh Lộc (34 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Trước đó, ngày 19-5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Chi cục Quản lý thị trường TP Đồng Nai kiểm tra 2 kho hàng do Hiếu và Lộc làm chủ, tại phường Trấn Biên và phường Long Bình. Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

2026-06-08.22-19-26.jpg
Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ việc. Ảnh: CATPĐN

Tang vật gồm quần áo, giày dép, túi xách các loại với tổng cộng 1.430 sản phẩm, có giá niêm yết gần 649 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ các cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận đã mua số hàng giả mạo nhãn hiệu trên từ các hội nhóm trực tuyến, không có hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc xuất xứ. Dù biết đây là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng do giá rẻ, dễ tiêu thụ và mang lại lợi nhuận cao nên vẫn kinh doanh để thu lợi.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

Công an TP Đồng Nai Trấn Biên Lacoste Gabbana Dolce Long Bình Balenciaga Burberry Cảnh sát kinh tế Hermes xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn