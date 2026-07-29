Lừa đảo chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng, giám đốc lãnh án chung thân

Bị cáo Ngô Sĩ Linh, Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát, cùng đồng phạm lừa các bị hại ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây nhà trọ, chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng.

Bị cáo Ngô Sĩ Linh tại phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều 29-7, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Ngô Sĩ Linh (32 tuổi) mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 14 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Hoài Nghĩa (36 tuổi), cố vấn của Linh, lãnh án tù chung thân và bị cáo Nguyễn Thế Tài (30 tuổi) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

HĐXX tuyên buộc bị cáo Ngô Sĩ Linh bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2022, Linh thuê quyền sử dụng đất tại TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên (trước đây) để kinh doanh ki-ốt, văn phòng, nhà nghỉ, nhà trọ...

Dù biết nhiều thửa đất không đủ điều kiện xin phép xây dựng, Linh vẫn ký 479 hợp đồng hợp tác đầu tư xây nhà trọ, cam kết trả lợi nhuận cao để huy động vốn, chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng của 269 bị hại.

Nguyễn Hoài Nghĩa được xác định hưởng hoa hồng 0,25% doanh thu từ kết quả kinh doanh, trực tiếp kêu gọi nhà đầu tư ký hợp đồng để nhận hoa hồng từ 1,5% đến 10% mỗi hợp đồng, thu lợi hơn 7,2 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Linh tố cáo Nguyễn Thế Tài chiếm đoạt 3 tỷ đồng bằng việc hứa giúp Linh không bị xử lý hình sự. Tài khai đã đưa số tiền này cho một người tên Hà, được giới thiệu là kiểm sát viên, nhưng không chứng minh được nên bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

SONG MAI