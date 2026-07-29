Triệt phá đường dây buôn lậu 4.410 tấn cua Cà Ra và nầm lợn

Tối 28-7, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) thông tin về chuyên án phối hợp với Công an TP Hải Phòng đấu tranh, triệt phá thành công một đường dây tội phạm quy mô lớn.

Thời gian qua, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới về Việt Nam không qua kiểm dịch thú y; đồng thời làm rõ các hành vi trốn thuế; in, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; đưa và nhận hối lộ...

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26-3 và ngày 10-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án, với 5 nhóm tội danh và 18 bị can; chứng minh tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng, số tiền đưa và nhận hối lộ 2,3 tỷ đồng; thu giữ hơn 30 tấn hàng hóa thủy sản, 20 xe ô tô các loại và 10 tỷ đồng tiền mặt.

Cua lông, một dạng giống cua Cà Ra - đặc sản từ Trung Quốc với giá thành đắt đỏ. Ảnh: BÁO HẢI PHÒNG

Theo cơ quan công an, đây là đường dây hoạt động phạm tội tinh vi trên không gian mạng, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như WeChat, Viber để liên lạc, giao dịch; phạm vi hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng nhằm bảo kê, bao che cho hành vi phạm tội.

Quá trình phá án, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Tùng (chủ hàng, đối tượng cầm đầu); Nguyễn Thị Oanh (đối tượng “bao biên” - bao trọn gói vượt biên) và nhóm người giúp sức cho Nguyễn Thị Oanh gồm: lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán; cùng nhóm đối tượng có dấu hiệu bảo kê...

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, tương ứng khoảng 4.410 tấn cua Cà Ra, nầm lợn, tổng trị giá khoảng 400 tỷ đồng.

Mở rộng vụ án do Nguyễn Văn Tùng cầm đầu, ngày 29-6, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng và các lực lượng liên quan đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng trong đường dây tại Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng do Nguyễn Thị Thư làm giám đốc.

Nguyễn Thị Thư sử dụng nhiều thành viên trong gia đình, như chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu... tham gia hoạt động của đường dây.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ do Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Thư về 4 tội danh gồm “In, phát hành trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế”, “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”.

ĐỖ TRUNG