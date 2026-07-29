Cần Thơ: Bắt đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu dầu DO

Ngày 29-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Vương Lê Anh Tú (sinh năm 1971, ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM), để điều tra về tội “Buôn lậu”.

Bị can Vương Lê Anh Tú tại cơ quan công an

Cùng tội danh trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Hoàng Trọng Quí (sinh năm 1989, ngụ xã Trường Thành, TP Cần Thơ), Trần Hữu Nghiệp (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Trần Văn Lúa (sinh năm 1985, ngụ tỉnh An Giang).

Trước đó, cơ quan chức năng TP Cần Thơ phát hiện một chiếc tàu chở 830.000 lít dầu DO trái phép trên biển (tổng trị giá gần 10 tỷ đồng).

Qua điều tra, số dầu trên được Nghiệp và Lúa vận chuyển trái phép từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền. Hoạt động này nằm trong đường dây buôn lậu dầu DO có tổ chức.

Theo đó, các đối tượng mua dầu từ nước ngoài rồi điều động tàu ra nhận dầu trên biển; sau đó vận chuyển dầu vào Việt Nam, chuẩn bị hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa và tiêu thụ, nhằm thu lợi bất chính.

Công an TP Cần Thơ xác định, Vương Lê Anh Tú là người trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động mua bán dầu lậu từ nước ngoài. Quí giữ vai trò giúp sức tích cực cho Tú.

TUẤN QUANG