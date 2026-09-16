Khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế gây tê, hút mỡ cho khách

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 nhân viên của cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic giới thiệu là bác sĩ, kỹ thuật viên đang thực hiện gây tê, hút mỡ cho 3 khách hàng.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian vừa qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động của cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic tại số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, Hà Nội, do L.T.T. (sinh năm 1996, trú tại ngõ 61 phố Tây Sơn, phường Kim Liên, TP Hà Nội) làm chủ.

Cơ quan Công an làm việc với L.T.T. - chủ cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 nhân viên của cơ sở giới thiệu là bác sĩ, kỹ thuật viên đang thực hiện gây tê, hút mỡ cho 3 khách hàng.

Qua xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định 6 nhân viên trên không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề theo quy định, nhưng đã mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế để tư vấn và thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho khách hàng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Một số nội dung quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ của cơ sở Julia Aesthetic được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự

Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã sử dụng dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic, số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, TP Hà Nội, liên hệ Cơ quan An ninh điều tra tại số 58 Vũ Trọng Phụng, TP Hà Nội để trình báo và cung cấp thông tin.

NGUYỄN HƯỞNG