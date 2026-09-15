Pháp luật

Vụ lật ca nô làm 15 người tử vong ở Phú Quốc: Khởi tố thêm một bị can

SGGPO

Ngày 15-9, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh (33 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc) về tội “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh

Theo điều tra ban đầu, Linh đã điều động ông Nguyễn Hồng Hải Hải (57 tuổi) điều khiển ca nô số hiệu AG-26751 dù ông này không đủ điều kiện. Ca nô sau đó bị lật tại vùng biển Hòn Mây Rút Ngoài, khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11-7, ca nô của Công ty TNHH Du lịch Minh Huy Phú Quốc do ông Hải làm thuyền trưởng, chở 32 du khách Ấn Độ từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới. Trên phương tiện còn có 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên Việt Nam.

Khi cách bờ khoảng 400m, ca nô gặp sự cố, lật úp khiến toàn bộ người trên phương tiện rơi xuống biển. Lực lượng chức năng cứu sống 21 người, 15 người tử vong.

Ngày 12-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án. Ông Hải bị khởi tố, bắt tạm giam vào giữa tháng 8-2026.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Tin liên quan
CHÂU HÀO

Từ khóa

Phú Quốc lật cano du khách Ấn Độ An Giang hướng dẫn viên Công ty TNHH Du lịch Minh Huy Phú Quốc Phan Võ Kiều Trúc Linh giao thông đường thủy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn