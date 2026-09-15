Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 15-9, Công an TP Quảng Ninh cho biết, đầu tháng 2, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của 8 công dân về việc bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng.

Vào cuộc xác minh, Công an TP Quảng Ninh xác định vụ việc có dấu hiệu liên quan đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng.

Một số đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố 21 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Cơ quan công an đã thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và hơn 3.350 USDT (tiền điện tử).

Bước đầu lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, với số lượng nạn nhân lên tới hàng ngàn người trên phạm vi cả nước.

Theo Công an TP Quảng Ninh, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân trên các hội nhóm Telegram, sau đó phân loại, lựa chọn nạn nhân, tiếp cận và xây dựng kịch bản lừa đảo. Các đối tượng thường thuê căn hộ, homestay hoặc nhà cho thuê tại khu đô thị, khu du lịch làm nơi hoạt động. Nhóm thường xuyên thay đổi địa điểm, di chuyển liên tỉnh để tránh bị phát hiện và truy vết.

Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ dữ liệu cá nhân, không công khai, cung cấp hoặc để lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng. Các doanh nghiệp, tổ chức cần nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tránh để tội phạm thu thập, sử dụng thông tin cho hoạt động lừa đảo.

Người dân cần chủ động nhận diện, kịp thời cung cấp thông tin và tố giác tội phạm. Các dấu hiệu được cảnh báo gồm: nhóm người thuê lưu trú trong thời gian ngắn, thường xuyên thay đổi địa điểm hoặc có biểu hiện sử dụng nhiều thiết bị điện tử để hoạt động bất thường.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân chủ động theo dõi, tiếp nhận và cập nhật thông tin tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng từ các cơ quan chức năng nhằm kịp thời nhận diện, phòng ngừa tội phạm.

ĐỖ TRUNG - MINH HẢI