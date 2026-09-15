Pháp luật

Tìm chủ của 2 xe máy trong vụ cướp 300.000 đồng của cô gái

SGGPO

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát thông báo tìm chủ sở hữu xe máy liên quan vụ án cướp tài sản của cô gái trước cổng Trường THPT Nguyễn Văn Linh.

Ngày 15-9, Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM đang điều tra vụ cướp tài sản tại khu vực trước cổng Trường THPT Nguyễn Văn Linh (phường Bình Đông, TPHCM). Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an phát thông báo tìm chủ sở hữu 2 xe máy biển số 54P1-4685 và 51L6-7948.

Theo điều tra, vào khoảng 4 giờ 39 ngày 7-4-2026, Trần Nguyễn Gia Bảo (sinh năm 2009, HKTT: phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau), Phạm Chí Hiếu (sinh năm 2008, HKTT: phường Minh Phụng, TPHCM) và Huỳnh Tuấn Kiệt (sinh năm 2007, HKTT: phường Bình Tiên, TPHCM; đều sống lang thang) rủ nhau đi cướp giật.

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Cơ quan điều tra tìm chủ hai chiếc xe máy là phương tiện gây án của nhóm cướp. Ảnh: CA

Cả 3 đối tượng chạy 2 xe máy nói trên đến khu vực trước cổng Trường THPT Nguyễn Văn Linh (phường Bình Đông, TPHCM) thì phát hiện chị L.T.M.T. nên chặn xe, cướp số tiền 300.000 đồng rồi tẩu thoát.

Qua quá trình truy xét, Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM đã phát hiện, bắt giữ cả 3 đối tượng. Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai 2 xe máy này được mua trôi nổi trên mạng, không rõ nguồn gốc.

Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM thông báo ai là chủ sở hữu của 2 xe máy nêu trên, nhanh chóng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ: số 47 đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM), gặp Điều tra viên Nguyễn Minh Trí, điện thoại 0901.775.643 để cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết.

Quá thời hạn 30 ngày, nếu không có ai liên hệ giải quyết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM sẽ xử lý tang vật theo quy định của pháp luật.

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NGUYỄN TÂN

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