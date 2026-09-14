Pháp luật

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng giả danh lừa đảo nhiều tài xế xe tải

SGGPO

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Xuân Chất về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Xuân Chất. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Xuân Chất. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các tài xế lái xe tải đường dài, Nguyễn Xuân Chất (sinh năm 1981, trú tại tỉnh Lào Cai) tự giới thiệu có thể can thiệp việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cho các nhà xe vi phạm và yêu cầu tài xế đóng tiền cho Chất.

Khi tài xế lưu thông trên đường, nếu bị CSGT dừng xe kiểm tra, tài xế sẽ gọi điện cho Chất nhờ can thiệp. Chất sẽ sử dụng các số điện thoại khác nhau, đóng nhiều vai rồi gọi điện cho tổ CSGT, mà không quan tâm kết quả xử lý như thế nào. Kể cả khi tài xế bị xử phạt, Chất vẫn gọi cho tài xế yêu cầu chuyển tiền để cảm ơn “người này, người kia”.

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Đối tượng Chất đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 4 điện thoại di động cùng một số vật chứng, tài liệu có liên quan. Quá trình điều tra bước đầu xác định, với hình thức trên, Chất đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, đề nghị những ai là người bị hại của vụ án liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, để được giải quyết.

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ĐỨC HẢI

Từ khóa

lừa đảo tài xế xe tải Hà Tĩnh CSGT Cảnh sát điều tra công an

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